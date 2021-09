Do obnovy plavárne už investovali viac ako 1,3 milióna

S rekonštrukciou začalo mesto na začiatku roka 2020.

14. sep 2021 o 16:18 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. S rekonštrukciou krytej plavárne začalo mesto Žiar nad Hronom na začiatku roka 2020. Podľa primátora Petra Antala ide o jeden z najväčších projektov, do ktorého sa samospráva pustila. Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, v tomto roku do rekonštrukcie investovali 800-tisíc eur. Podľa riaditeľa mestských Technických služieb Igora Rozenberga celkovo je v súčasnosti preinvestovaných 1 330 684 eur.

„Niektoré časti sú rozpracované bez fakturácie, preto reálne je táto suma o niečo vyššia. Rozpočtové náklady pre tento rok predpokladáme na úrovni 900-tisíc eur. Spolu počas dvoch rokov predpokladáme, že preinvestujeme sumu 1,7 milióna eur,“ spresňuje sumu riaditeľ s tým, že k nej je možné pripočítať aj časť financovanú majiteľmi spoločnosti Slovalco, kde sa predpokladá realizovanie prác vo výške 500-tisíc eur. „Ak budeme vychádzať z rozpočtu na celú stavbu, tak na konci roka plánujeme mať dokončené približne dve tretiny stavby,“ naznačuje ďalej Rozenberg, podľa ktorého ide len o teoretické výpočty.

„V skutočnosti nám verejné obstarávanie robí niekde úsporu, inde narážame na problémy. Máme zatopený vzduchotechnický kanál, kadiaľ má prúdiť vzduch do objektu. Je potrebné naprojektovať to a urobiť nápravu. Chceli sme väčší priestor pre mamičky s deťmi, masážny salón, miesto na odkladanie kočíkov, zmeniť systém obsluhy v bufete, nový detský bazén s technológiou a veľa iných vylepšení, ktoré počas prevádzky návštevníci ocenia,“ vymenúva zmeny a vylepšenia, ktoré čakajú na návštevníkov plavárne po jej dokončení.

Nosnou aktivitou súčasného snaženia je prepojenie dažďových zvodov do retenčnej nádrže, ktorá je súčasťou väčšieho projektu mesta Žiar nad Hronom, na ktorý samospráva získala dotáciu. „Cieľom je zachytenie dažďovej vody zo strechy plavárne, aby neodtekala do kanalizácie a následne do čistiarne odpadových vôd. Túto vodu bude možné využiť napríklad na polievanie v meste,“ objasňuje riaditeľ a dodáva, že v najbližšom čase plánujú dokončiť hliníkovú fasádu a práce pri detskom bazéne.

Plánovaný termín výstavby a rekonštrukcie krytej plavárne je podľa projektu 2,5 roka. „V projekte robíme niekoľko zmien a vylepšení. Predpokladáme, že plánovaný termín výstavby dodržíme,“ uzatvára riaditeľ spoločnosti Technické služby.