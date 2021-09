Prioritu v Žiarskom okrese dostali cesty do turistických lokalít

Na cesty okresu išli z rozpočtu kraja takmer tri milióny.

17. sep 2021 o 11:24 Ľubica Mojžišová

HORNÁ ŽDAŇA. „Štyri roky sa tu prakticky nič nedialo. Eurofondy sme k dispozícii nemali a cesty sa tak opravovali len z rozpočtu kraja,“ pripomenul župný poslanec Ladislav Kukolík na stretnutí starostov z okresu Žiar nad Hronom s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jánom Lunterom v obci Horná Ždaňa.

Bývalému županovi Marianovi Kotlebovi čerpanie eurofondov stopli z dôvodu nelegálneho zamestnávania, sám sa však netajil tým, že on ich čerpať ani nechce. Pod novým vedením môže kraj počítať s balíkom 36,4 milióna eur z európskych peňazí, za ktoré obnovuje dezolátne cesty v kraji.

„Nebolo jednoduché získať dotáciu, povedali nám, že už nestihneme do termínu podať projekt. Stihli sme to napriek tomu, že na župnom úrade po našom nástupe nebol žiadny odborník, ktorý by takýto projekt dokázal vypracovať,“ objasnil Lunter.