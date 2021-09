Predstavia sa kabarety a pouličné umenie

Šiesty ročník Ampliónu prinesie viaceré novinky.

21. sep 2021 o 21:20 SITA

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Šiesty ročník medzinárodného festivalu kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión prinesie do Banskej Štiavnice viaceré novinky. Umelci sa predstavia v centre mesta a okolí počas štyroch dní od 23. do 26. septembra.

Ako za organizátorov informovali Ján Fakla a Jana Mikitková z neziskovej organizácie Ansámbel nepravidelného divadla, leitmotívom tohtoročného festivalu je obnova dôvery diváka v hodnotu kultúry a jej aktérov, ktorí prinášajú spoločnosti sociálny, duševný aj ekonomický benefit.

„Slogan Dôvera je umenie vyjadruje nielen to, aký je dôležitý vzťah k zodpovednosti, faktom a základným hodnotám, ale aj k našim i zahraničným umelcom, ktorí vo svojich dielach a výkonoch prezentujú pravdivosť a zdravú medziľudskú toleranciu,“ predstavuje tému dramaturgička a režisérka festivalu Jana Mikitková. Umelecké produkcie sú kombináciou troch dramaturgických línií.

„Headlinerom nového kabaretu je brnianske Divadlo Husa na provázku s česko-rómskym komediálnym predstavením Gadžové jdou do nebe, pražské divadlo Geisslers Hoffcomoedianten prichádza so štýlovým večierkom veľkých zvierat á la La Fontaine – Raut,“ vyberá dramaturgička najlepšie tituly z programu.

O nové formy kabaretu sa pokúsia aj mladí talentovaní jednotlivci, dvojice a skupiny na treťom ročníku česko-slovenskej súťaže Sketch Up. Novinkou festivalu je Art putika – neformálne krčmové dišputy na aktuálne spoločenské témy v obľúbených štiavnických putikách s hosťami z oblasti literatúry či psychológie.

Ďalšou novinkou je aj Amplión Karavana, ktorá vyrazí so svetovými umelcami aj na perifériu Banskej Štiavnice. Do šiestich častí mesta a okolitých obcí privezie 13 festivalových programov, aby prebudila dôveru u nových divákov a pozvala ich aj do centra mesta na hlavný program.

Festival Amplión sa uskutoční v dňoch 23. až 26. septembra na 12 scénach a pódiách v Banskej Štiavnici. O dôveru publika počas štyroch dní zabojuje 95 umelcov z deviatich krajín sveta, odohrajú 28 produkcií v interiéroch aj v uliciach mesta. Štyria laureáti si odnesú cenu Amplion Argentum za najinšpiratívnejšie diela.