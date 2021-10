Námestie pod radnicou bude mať novú fontánu

9. okt 2021 o 15:42 TASR

NOVÁ BAŇA. V Novej Bani v týchto dňoch finišujú so stavbou novej fontány a s úpravou parku na tamojšom Radničnom námestí. Mesto do ich obnovy investuje z vlastných zdrojov viac ako 116.000 eur.

"Pôvodná fontána z roku 1956 bola už asi 15 rokov nefunkčná. Staviame úplne novú, ktorá bude s posedom na jej obvode a použitý pri jej výstavbe bude aj ryolit, čo je materiál typický pre naše mesto a jeho okolie," povedal TASR primátor Novej Bane Branislav Jaďuď.

Nová fontána by mala byť dokončená do konca októbra, úpravy parku by sa mali zrealizovať do konca tohto roku.

Obnova fontány a parku je ale len jednou z desiatok investícií, ktoré tento rok mesto vynaložilo, alebo ešte plánuje investovať. Samospráva už zrealizovala napríklad opravy niekoľkých mestských komunikácií či obnovu strechy a fasády základnej umeleckej školy a centra voľného času. "Celkovo je na investície pre tento rok vyčlenených 1,5 milióna eur," pripomenul primátor.

Medzi už zrealizované investície patrí napríklad aj nákup nádob pre obyvateľov na biologicky rozložiteľný odpad či oprava cyklochodníka na tamojší Tajch.