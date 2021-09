Slovalco utlmuje výrobu, prepúšťanie zatiaľ nehrozí

Predseda parlamentu Boris Kollár prisľúbil, že sa závažnou situáciou v spoločnosti Slovalco budú zaoberať na koaličnej rade.

30. sep 2021 o 14:08 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Jeden z najväčších hutníckych podnikov na Slovensku, spoločnosť Slovalco, a. s., zo Žiaru nad Hronom, pristúpil v týchto dňoch k postupnému utlmovaniu výroby hliníka.

Ako na dnešnom brífingu uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Milan Veselý, odstavujú ďalších 11 pecí, ktoré sa postupne pridajú k už odstaveným 14 peciam z celkového množstva 226 pecí.

Zamestnancom v súčasnosti nehrozí prepúšťanie a podľa slov riaditeľa by sa tak nemalo stať ani v budúcom roku.

Pomoc s cieľom zachovania pracovných miest na dnešnej návšteve fabriky prisľúbil predseda Národnej rady SR Boris Kollár spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom.

Rastú ceny energií aj emisných povoleniek

Dôvodom nepriaznivej situácie je vysoký rast cien silovej elektriny, rekordné ceny emisných povoleniek, ako aj nedostatočných kompenzácií zo strany štátu prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Radikálny nárast povoleniek o takmer 100 percent sa dotkol všetkých producentov priamych emisií CO2, ktorí sú ich povinní nakupovať. Slovalco žiada štát, aby sa na kompenzácie vysokých cien použili práve príjmy z predaja emisných povoleniek.

Súčasná miera kompenzácií na Slovensku dosahuje len dve percentá, pričom európsky priemer je na úrovni 18 percent.

Hrozí reálne ukončenie výroby

Spoločnosti Slovalco hrozí reálne ukončenie výroby, pričom k rozhodnutiu o tom by podľa Veselého mohlo prísť už takto o rok, ak to štát nebude riešiť. Znamenalo by to stratu 500 priamych a približne dvetisíc nadväzujúcich pracovných miest.

„Už teraz vieme povedať, že v budúcom roku budeme vyrábať na 80 percent kapacít, a aký bude ten ďalší, sa v tejto situácii neodvažujem povedať,“ popísal generálny riaditeľ s tým, že dostal prísľub od ministra hospodárstva a dnes aj od predsedu parlamentu a ministra práce, že štát chce túto závažnú situáciu riešiť.

Podľa Kollára zaradia tento bod na pondelkovú koaličnú radu s tým, že bude k tomu potrebné prijať zákon, ktorý by mal ísť čo najskôr do medzirezortného pripomienkovania.

„Ide o zodpovedného zamestnávateľa, u ktorého bol naposledy pracovný úraz pred tromi rokmi. Priemerná mzda bez platov manažmentu je tu 1 900 eur. Preto chceme urobiť všetko z pohľadu nášho rezortu aj vlády, aby sme takýchto zamestnávateľov na Slovensku udržali,“ doplnil Krajniak s tým, že chcú zákon nastaviť tak, aby podniky ako Slovalco mali rovnaké podmienky ako v Česku, alebo v Nemecku.

Najdôležitejším faktorom, ktorý určuje konkurencieschopnosť hliníka, je cena elektrickej energie, ktorá predstavuje 40 až 60 percent výrobných nákladov. Hronskožiarska fabrika preto dnes stráca konkurencieschopnosť nielen voči ázijským výrobcom, ale aj na európskom trhu hlavne voči krajinám, ktoré svojich výrobcov kompenzujú.

Väčšinovým vlastníkom sú Nóri

Akciová spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993 s cieľom modernizovať výrobu hliníka, ktorá bola zastaraná a neefektívna. Prvý hliník bol ekologicky prijateľným spôsobom vyrobený 1. júna 1995.

Plná výrobná kapacita bola dosiahnutá v decembri 1995. Podnik je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov.

Väčšinovým vlastníkom podniku je nórska spoločnosť Hydro Aluminium AS, takmer 45-percentný podiel vlastní Slovalco Invest, a. s. za ktorým stojí investičná skupina Penta.