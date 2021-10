Školu zrekonštruujú za takmer 1,3 milióna eur

Budovy pochádzajú zo začiatku 60. rokov.

14. okt 2021 o 18:48 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil rekonštrukciu troch objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Podľa súťažných podmienok zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota prác je vo výške viac ako 1 milión 282-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, stavebné práce sa budú realizovať v objektoch praktického vyučovania lesníckych odborov na Ulici E. M. Šoltésovej 5. „Rekonštrukciou získajú majstri a žiaci moderné priestory, primerané pre lesnícke odbory, ktoré majú náročný odborný výcvik,“ uviedla hovorkyňa.

„Budovy pochádzajú zo začiatku 60. rokov minulého storočia. V objektoch nebola vykonávaná rekonštrukcia, iba vymenená kotolňa, ktorá má už 20 rokov a v súčasnosti je v havarijnom stave,“ popísala Štepáneková s tým, že je potrebné v nich vymeniť rozvody ústredného kúrenia, okná, ktoré sú pôvodné, elektrické rozvody a bleskozvody, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Obnova objektov bude financovaná z fondov Európskej únie v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu.

Samotné práce majú byť realizované od januára 2022 do januára 2023, pričom by nemali ovplyvniť výučbu žiakov. „Budovy slúžia pre praktické vyučovanie – odborný výcvik lesníckych odborov,“ popísala hovorkyňa a dodala, že žiaci aj majstri odborného výcviku budú mať šatne a zázemie v hlavnej budove školy do času, kým sa v rekonštruovaných budovách nebude možné zdržiavať.