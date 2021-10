Podujatie Jama – 75. ročník Milana Adamčiaka

22. okt 2021 o 17:20 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Do krajiny v okolí Banskej Štiavnice a do obcí Banská Belá a Podhorie, je situované podujatie Jama – 75. ročník Milana Adamčiaka. Jeho tretie vydanie sa uskutoční 22. a 23. októbra a súčasťou bude aj dvojdňová vernisáž medzinárodnej výstavy Stratený človek v koncepcii vedúcej kurátorky Zbierok moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii (SNG) Lucie G. Stach.

Ako informuje SNG, hoci otvárací večer v piatok 22. októbra bude sústredený najmä do interiérov galérie Parter_BSC a do štiavnického podniku Art Cafe, celú sobotu 23. októbra sľubujú organizátori program vonku. „Tento deň bude mať charakter celodennej túry s umeleckými intervenciami a prednáškami po ceste,“ pripomína SNG.

Novými miestami, ktoré budú podujatie tento rok hostiť po prvý raz, sú aj kultúrno-turistické centrum Hájovňa vo vychádzkovej lokalite Červená studňa nad Banskou Štiavnicou, štiavnický Antikvariátik vo svojich verejnosti bežne neprístupných skladových priestoroch alebo príroda v okolí Štiavnice. Celá Jama bude zároveň vernisážou medzinárodnej intermediálnej výstavy Stratený človek v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach.

Vernisáž so špeciálnym performatívnym programom počas piatka a soboty bude prístupná len pre návštevníkov Jamy, no výstava samotná ostane nainštalovaná a dostupná pre verejnosť v Parter_BSC a na ďalších miestach v Banskej Štiavnici a c