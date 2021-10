Rotujúce auto zastavil až strom, žiaľ, vodič neprežil

Policajti vyšetrujú tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v Banskobystrickom kraji.

26. okt 2021 o 11:19 (mb)

HRONSKÝ BEŇADIK. Dopravaná nehoda, pri ktorej osobné auto zastavil až strom, vyvrcholila tragédiou. Krajskí policajti informovali, že 44-ročný vodič utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom.

K dopravnej nehode došlo v pondelok 25. októbra popoludní medzi Kozárovcami a Hronským Beňadikom.

"Vodič mal plynule prejsť s vozidlom mimo cesty, naraziť do betónového uchytenia zvodidiel, v dôsledku čoho malo dôjsť k rotácii a nárazu vozidla do stromu. Vodič utrpel zranenia, nezlúčiteľné so životom," priblížili policajti s tým, že na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy.

Dopravná nehoda je aktuálne v štádiu vyšetrovania.