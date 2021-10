Jesť jogurt je ako cvičiť jógu

Tí, ktorí si nevedia predstaviť ráno bez cvičenia jógy, sú presne ako tí, ktorí si nevedia predstaviť raňajky bez jogurtu. Prečo?

28. okt 2021 o 13:57

Živý jogurt

Nehnevajte sa, keď sa vám pokazí jogurt, veď je živý! Jogurt vzniká pridaním jogurtových kultúr alebo ako niektorí hovorievame živých kultúr. Práve pre tieto kultúry a čerstvosť mlieka vzniká kvalitný jogurt. Mlieko sa po fermentácii a pridaní kultúr zráža do druhého dňa a po kontrole pH sa začne zrazenina miešať a chladiť. Následne pridávame zložky, ktoré majú dochutiť jogurt. Najčastejšie príchute ako jahoda, čokoláda či vanilka nie sú výnimkou ani pri jogurtoch AGRAVITAL. Klasický biely jogurt, samozrejme, nesmie chýbať. Milovníci kuchyne vedia, že práve tento jogurt je vhodnou náhradou smotany, či zdrojom fantázie pri tvorbe studených dezertov, či raňajok.

V prípade Breznianskych mliekarní sa milovníci jogurtov a ich rôznych prícutí majú na čo tešiť. Plánované limitované edície v podobe škoricových či slivkových jogurtov môžeme určite očakávať.

Farmársky jogurt z čistého mlieka

Tvorí neodmysliteľnú súčasť začiatku dňa čoraz väčšej populácie. Zdravý životný štýl, zdravé návyky v podobe ranných rituálov ako cvičenie jógy, meditácie, zdravých raňajok a pozitívneho myslenia dodáva ľuďom psychickú pohodu a fyzickú silu.

Nie nadarmo naše staré mamy hovorievali, aké dôležité je piť mlieko a jesť mliečne výrobky. Tvrdá a celodenná práca na poliach, príjem čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov zabezpečili našim predkom dlhý a zdravý život. V minulosti nemali ľudia toľko problémov s kosťami, zubami či s pohybovým ústrojenstvom – ako dnes. Jogurty obsahujú veľa vápnika, ktorý je prospešný pre naše telo. Pohyb a zdravá strava nám zabezpečia nielen fyzické zdravie, ale aj dlhý život v psychickej pohode. Kvalitné mliečne výrobky, ktoré nám pomáhajú naštartovať deň, nás nielen naštartujú, ale aj nasýtia. Kvalitnou stravou dokážeme kontrolovať svoj apetít a znižovať nielen ručičku na váhe, ale aj krvný tlak. Obezita je, bohužiaľ, jeho častou príčinou.

Zdravé návyky v akomkoľvek veku

Je dôležité pestovať si zdravé návyky v akomkoľvek veku, no najmä v tom ranom. Bábätká prijímajú mlieko od svojich matiek, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou ich vývoja. Môžeme to vnímať ako dôležitý štart do života presne tak, ako náš štart do nového dňa prostredníctvom raňajok. To, prečo, často strácame chuť na mliečne výrobky alebo ich nezaraďujeme, či práve vyraďujeme zo svojho jedálnička, má za následok uponáhľaná súčasná doba. Našťastie Breznianska mliekareň myslí aj na uponáhľaný život ľudí, cestovateľov, či žiakov na školách, ktorí si často doprajú rýchle a ľahké raňajky v podobe jogurtových nápojov. Farma v Brezne sa aj z týchto dôvodov pričinila o šírenie svojich čerstvých a tradičných mliečnych výrobkov. Mliekomaty začínajú byť prístupné širokej verejnosti na miestach, kde sa začínajú rodičmi vštepené zdravé návyky vytrácať, ale i tam, kde je prístup k výrobkom rýchlejší ako státie v rade s nákupným košíkom.

Nečakajte na novoročné predsavzatia

Ako už býva zvykom s blížiacim sa koncom roka si ľudia začínajú dávať predsavzatia v domnení, že ich súčasný život potrebuje reštart.

Začať žiť zdravo nielen vtedy, keď začnete pociťovať bolesti chrbta či kĺbov, by mal každý z nás už vtedy, keď nadobúda pocit, že jeho život stráca iskru. Množstvo jednoduchých, kreatívnych a nielen na oko krásnych receptov na raňajky, dezerty, obedy, ale i večere nájdete dnes už snáď všade. Návrat k mlieku či mliečnym výrobkom nielen v podobe jogurtov môže pozitívne ovplyvniť vývoj. Vývoj vašich detí, váš, ale i vašich rodičov, ktorí s pribúdajúcim vekom potrebujú vápnik rovnako ako novorodeniatka od svojich matiek.

Nečakajte dni a roky, aby ste sa reštartovali. Vráťte sa k čerstvým a zdravým výrobkom, ktorých kvalita je podmienená tradičnou výrobou odovzdávanou našimi predkami.