Na Skalke uzavreli via ferraty

Stalo sa tak na odporúčanie horských záchranárov.

KREMNICA. Na základe odporúčaní Horskej záchrannej služby platí od štvrtka 25. novembra do odvolania uzávera ferrát Via ferrata a Via ferratový svet na Skalke. Informuje o tom mesto Kremnica na svojej webovej stránke. Ako uviedla zástupkyňa primátora Iveta Ceferová, momentálne vstup na via ferraty nie je bezpečný.

Mesto Kremnica Via ferratu Komín a Via ferratový svet každoročne uzatvára z dôvodu ochrany prírody od 31. decembra do 31. mája nasledujúceho roka. Aj tento rok môžu návštevníci s touto uzáverou počítať. Vstup na via ferraty počas uzávery je prísne zakázaný.

S myšlienkou prvého projektu Via ferrata Komín prišiel bývalý poslanec a dlhoročný člen horskej služby Kremnické vrchy Ivana Petráš.

Nakoniec mesto myšlienku pretvorilo na skutočnosť a iniciovalo vybavenie nutných dokladov a projektu potrebných k vybudovaniu via ferraty. Samotný projekt zrealizovali v roku 2017 Pavol Rajčan a Tomáš Hulin.

V roku 2019 boli k existujúcim via ferratám doplnené ďalšie atraktívne ferratové prvky. Od roku 2020 novší Via ferratový svet ponúka najťažšiu ferratovú cestu na Slovensku s názvom F-úha s atraktívnou, presklenou visutou lávkou ponúkajúcou výhľady na sever Kremnických vrchov a Turčiansku kotlinu.