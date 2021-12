V Zechenterovom dome môže vzniknúť ubytovanie, múzeum či literárny dom

Súčasťou areálu je botanická záhrada.

KREMNICA. Proces hľadania budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici pokračuje, samospráva komunikuje s autormi dvoch projektov, ktoré navrhujú využiť jeho priestory na kultúrno-spoločenské účely i rezidenčné ubytovanie. TASR o tom informovalo občianske združenie (OZ) SOS Kremnica, ktoré odštartovalo verejnú diskusiu o budúcnosti národnej kultúrnej pamiatky (NKP).

Článok pokračuje pod video reklamou

Zechenterov dom v širšom centre Kremnice je nevyužívaný od roku 2008, samospráva v ňom pôvodne plánovala vybudovať nájomné byty. Po nesúhlasnej petícii, ktorú iniciovalo OZ SOS Kremnica, a diskusii s verejnosťou mesto deklarovalo, že je otvorené využiť budovu i na iné účely. V septembri sa uskutočnila aj prehliadka Zechenterovho domu s cieľom nájsť vhodné projekty pre jeho budúce fungovanie.

"Na prehliadke sa zúčastnil aj Kremničan, architekt Róbert Tame. Vytvoril premyslený koncept na verejné využívanie domu s rezidenčným ubytovaním, múzeom Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, priestormi pre kremnickú komunitu a bistrom. Dom by bol tak celoročne prístupný Kremničanom," priblížilo OZ.

S nápadom na využitie Zechenterovho domu neskôr prišlo i OZ Mona Sentimental. V priestoroch domu by rado zriadilo Európsky literárny dom Zechenter, okrem spisovateľov a prekladateľov by slúžil aj na ďalšie kultúrne aktivity. Inštitúcia by bola zapojená do siete podobných domov po celej Európe a financovaná z verejných zdrojov. Záštitu nad projektom prevzala herečka a predsedníčka spolku Živena Magda Vášáryová.

"Veľmi nás teší každé konkrétne riešenie, ktoré nám bolo doručené. Projekt Róberta Tameho je natoľko variabilný, že počíta s každým možným využitím domu. S členkami OZ Mona Sentimental je naplánované stretnutie na začiatok roka 2022," uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík. Podľa OZ SOS Kremnica projekt literárneho domu zapadá do návrhu architekta Tameho a je preto možné, že by sa zrealizovali obe myšlienky súčasne.

Najstaršia zmienka o Zechenterovom dome pochádza z roku 1506, keď bol jeho majiteľom ešte kremnický richtár Sebastian Ungefüg. Súčasťou areálu je i botanická záhrada, ktorú založil najznámejší obyvateľ domu, lekár, publicista a prírodovedec Zechenter-Laskomerský. V roku 1974 bola záhrada vyhlásená za NKP.