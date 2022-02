Na dokončenie obnovy plavárne budú žiadať dotáciu takmer 515-tisíc eur

Mesto má financovať štyridsať percent nákladov.

ŽIAR NAD HRONOM. Poslanci na dnešnom prvom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom schválili spolufinancovanie rekonštrukcie a modernizácie krytej plavárne.

Mesto má dokončenie rekonštrukcie financovať 40 percentami z celkových oprávnených nákladov vo výške 858-tisíc eur, čo predstavuje 343-tisíc eur. Zvyšnú časť v sume 515-tisíc eur budú formou dotácie z Fondu na podporu športu žiadať mestské technické služby.

„To, či získame dotáciu, je 50 ku 50. Nespoliehame sa iba na to a v prípade, že by sme dotáciu nezískali, tak sa občania nemusia báť, že plaváreň nebude dokončená,“ povedal počas rokovania primátor Peter Antal.

„Paralelne robíme aj na tom, aby sme sľub, ktorý sme dali občanom aj splnili, a teda, aby sme na jeseň plaváreň otvorili. Bez ohľadu na tieto peniaze, o ktoré v projekte žiadame. Ale ak by sme ich získali, vedeli by sme nimi vykryť to, čo nám reálne bude chýbať. Keď nezískame dotáciu, musíme hľadať alternatívu, ktorú už pripravujeme,“ dodal Antal k možnostiam dofinancovania rekonštrukcie plavárne, ktorá sa začala ešte v roku 2020.