Mincovňa Kremnica dosiahla rekordné tržby v predaji investičného zlata

V tomto roku avizujú novinky s použitím nových technologických postupov.

KREMNICA. Pandemická situácia už druhý rok ovplyvnila podnikanie štátneho podniku Mincovňa Kremnica. Pozitívny dopad v minulom roku mala situácia spojená s neistotou na finančných trhoch a rastúcou infláciou. Tieto faktory spôsobili zvýšenie predaja investičných mincí a tehličiek, vďaka čomu firma dosiahla rekordne vysoké tržby v podnikovej predajni a v e-shope.

„Negatívny dopad mala pandémia na nižší počet obchodných príležitostí vo forme tendrov na výrobu mincí, na dlhé časy dopravy kontajnerov s polotovarmi k nám, resp. s mincami k zákazníkom a z toho vyplývajúce vysoké ceny námornej dopravy,“ povedala vedúca oddelenia marketingu mincovne Ivana Koreňová s tým, že pandemické opatrenia v oblasti maloobchodu niekoľkokrát spôsobili uzavretie predajne, predaj sa však uskutočňoval v online priestore.

Mincovňa Kremnica investovala v roku 2021 do obnovy a zvýšenia produktivity vlastných zariadení niekoľko menších špecializovaných investícií. „Najzaujímavejšie investície v tejto oblasti sú vákuová invekčná taviaca pec na striebro, baliaca linka na obehové mince, triediaca linka na platničky a obehové mince, technológia na výroba plastových kapsúl,“ popísala Koreňová a dodala, že v tomto roku okrem ukončenia začatých investícií majú podpísanú zmluvu na dodávku CNC frézy, CNC brúsky a ďalšie investície do automatizácie.

Napriek zníženým príležitostiam v medzinárodných tendroch sa kremnickej mincovni podarilo uspieť na nových trhoch. „V minulom roku sme po prvýkrát dodávali obehové mince do Albánska a do Dominikánskej republiky, dokončili sme aj druhú časť zákazky z roku 2020 pre ďalšiu novú krajinu – Honduras,“ popísala vedúca marketingu a spomenula aj novinky na domácom trhu vo forme zberateľských mincí v nominálnej hodnote päť euro zo série Fauna a flóra na Slovensku vyrábaných pre Národnú banku Slovenska. „Tieto by mohli prilákať k zberateľstvu novú generáciu zberateľov vďaka finančne nenáročným zberateľským minciam,“ dodala Koreňová.

Zaujímavé produkty prinášajú kremnickí minciari aj v tomto roku. „Niektoré sú už tradičnými sériami ako napríklad séria Morové stĺpy, z ktorej v roku 2022 predstavíme medailu s motívom morového stĺpu v Banskej Štiavnici. Okrem tradičných produktov prinesieme aj niekoľko noviniek, pri ktorých predstavíme použitie nových technologických postupov. Pôjde napríklad o investičné mince série Slovenské ľudové hudobné nástroje, ktoré sú zaujímavé tým, že ide o bimetalovú mincu, teda kombináciu dvoch druhov zlata. Taktiež medaila zo série Štúrovci bude zaujímavá povrchovou úpravou, keďže bude použité pokovenie ružovým zlatom,“ predstavila vedúca tohtoročné plány.

Mincovňa Kremnica bola založená v roku 1328 a už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria z hľadiska viacerých kritérií medzi špičku vo svete. Produkcia štátneho podniku nie je zameraná len na výrobu mincí a medailí, ale produkuje aj plakety, odznaky, prívesky, kravatové spony, známky, štítky, vyznamenania, primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty. Ku koncu roka 2021 pracovalo v mincovni 217 zamestnancov.