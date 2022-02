Dokážeme potrápiť každého, hotuje sa nováčik zo Žiaru. Hneď v prvej sezóne bojuje o play off (rozhovor)

V Žiari boli aj svedkami významného momentu v histórii slovenského hokeja.

ŽIAR NAD HRONOM. Koniec základnej časti v druhej najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku sa nezadržateľne blíži. Prvá šestica tímov postúpi priamu do štvrťfinále istú, na ďalšie štyri tímy čaká účasť v osemfinále.

Hokejisti Žiaru nad Hronom aktuálne okupujú ôsmu priečku, ktorá im zaručuje postup do osemfinále play off, kde sa predstavia s ďalšími tromi celkami. Na priamy postup medzi šesť najlepších strácajú desať bodov.

V tíme pôsobí mix väčšiny mladých hráčov s ostrieľanými borcami s množstvom štartov v najvyššej súťaži, ako sú Nádašdi či Jakúbek.

Bok po boku sú zverenci trénera Norberta Javorčíka v tabuľke s Dubnicou nad Váhom, tá má však odohratých o päť zápasov menej.

Práve Dubničania sa v piatok 11. februára predstavia na ľade žiarskej Slovalco arény. Ich prvý vzájomný zápas sezóny priniesol víťastvo indiánov zo Žiaru indiánov, ďalšie dva duely vyhrali tesne, po predĺžení, resp. nájazdoch Dubničania.

O ambíciách v play off, angažovaní brankára, prípadných ďalších posilách sme sa porozprávali s Máriom Bónom, marketingovým manažérom HK MŠK Žiar nad Hronom. Porozprával aj o tom, ako covid ovplyvnil výkony a ekonomiku tímu a ako klubu chýbali fanúšikovia.

A prezradil aj, aké to bolo mať v tíme legendárneho Jozef Stümpela aj so synom či Mareka Urama a či chcú ešte niekoho podobného angažovať.

Čaká vás súboj s Dubnicou, je to priamy súboj o štvrťfinále play-off. Dubnica má o päť zápasov odohraných menej. Čo by na ňu mohlo platiť?

Na 6. priečku, ktorá znamená priamy postup do play off strácame 10 bodov a keďže nezostáva veľa zápasov do konca základnej časti, s najväčšou pravdepodobnosťou sa nevyhneme kvalifikácii o postup do play off.

Článok pokračuje pod video reklamou

My sa ale hlavne pozeráme na naše výkony. Potrebujeme získať čo najviac bodov a zabezpečiť si čo najlepšiu pozíciu pred play off. Ak proti Dubnici podáme bojovný a obetavý výkon, ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch, podporený výborným výkonom brankára, verím, že budeme úspešní.

V rozhovore sa dočítate aj: Aké sú ambície Žiaru nad Hronom v play off.

Ako v klube hodnotia brankára Juraja Ovečku, ktorý prišiel do tímu.

Či sa klub plánuje pred play off posilniť.

Či plánujú získať niekoho z Tipos extraligy a či im v play off pomôžu hráči Zvolena.

Ako na tím pôsobilo neustále odkladanie zápasov kvôli covidu.

Ktoré zápasy tejto sezóny ich najviac mrzia.

Ako sa klub vysporiadava s tým, že kvôli opatreniam skrz Covid boli zakázané návštevy na zimnom štadióne.

Aké bolo mať v tíme otca a syna Stümpelovcov a Mareka Urama.

Aký dopad malo pôsobenie Jozef Stümpela a Mareka Urama v klube z hľadiska záujmu o hokej, či už medzi fanúšikmi alebo aj samotnými hráčmi a deťmi.

Ešte vás čaká šesť zápasov základnej časti, na aký bodový zisk si trúfate?

Chceme samozrejme bodovať naplno vo všetkých zápasoch, ale stále sme len nováčikom,