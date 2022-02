Kapacita domova dôchodcov nestačí, obec pripravuje prístavbu

Dodávateľa už majú.

HODRUŠA-HÁMRE. V Hodruši-Hámroch v okrese Žarnovica pripravujú rozšírenie miestneho Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Societa. V obci približne s 2130 obyvateľmi sa totiž výrazne zvyšuje počet seniorov a záujem o starostlivosť v domove rastie.

„Prístavba súčasného domova je naprojektovaná s kapacitou 22 osôb. Samospráva plánuje stavbu financovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)," uviedol pre TASR starosta obce Jozef Uram.

„Žiadosť chce podať v najbližších týždňoch. Na stavbu má obec vydané už aj stavebné povolenie. Máme už vysúťaženého aj dodávateľa stavby, ktorá bude stáť približne za 434-tisíc eur,“ doplnil.

Pokiaľ obec so svojou žiadosťou uspeje na ŠFRB, starosta predpokladá, že prípravné práce by sa mohli začať ešte v tomto roku a stavba by sa mohla ukončiť do jedného roku.

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Societa prebrala obec od vyššieho územného celku pred desiatimi rokmi. Objekt bol však postavený ešte v 50. rokoch 20. storočia a boli v ňom zriadené detské jasle.