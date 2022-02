Zrekonštruujú budovu technických služieb za viac ako 330-tisíc eur

Projekt chcú financovať z eurofondov.

KREMNICA. Kremnická samospráva pripravila rekonštrukciu administratívnej budovy technických služieb, aby znížila jej energetickú náročnosť. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stavebných prác viac ako 330-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík, mesto chce tento projekt financovať z eurofondov vo výške 95 percent a zvyšných päť percent z vlastných zdrojov.

„Ide o budovu z 80. rokov minulého storočia, pôvodne postavenú ako hasičská zbrojnica,“ popísal primátor a dodal, že objekt je situovaný na Ulici J. Langsfelda pri hlavnej ceste na výjazde z mesta v smere na Martin. Mesto chce na budove v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti hlavne vymeniť okná, dvere, garážové brány, vymeniť vykurovanie a zatepliť obvodový plášť.

Záujemcovia o realizáciu prác môžu ponuky posielať do 4. marca. Rekonštruovať by ju mali za prevádzky. „Realizácia by sa mala uskutočniť do konca tohto roka, čo však závisí od úspešnosti verejného obstarávania a ďalších administratívnych náležitostí,“ uzavrel Ferenčík.