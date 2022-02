Vrcholí druhá etapa obnovy kaštieľa

Potrebujú ešte zariadiť interiér.

ŽARNOVICA. Mesto Žarnovica investovalo do obnovy tamojšieho kaštieľa, vypínajúceho sa nad mestom, už asi 780-tisíc eur. Aktuálne sa končí druhá etapa rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky, pričom sa už zrealizovala úprava okolia, napojenie na inžinierske siete a pracuje sa i na stavbe schodiska v interiéri.

„Ešte predtým sme museli asanovať priestor okolo oporného múru kaštieľa, keďže krátko po začiatku rekonštrukcie došlo k jeho deštrukcii,“ uviedol pre TASR primátor mesta Kamil Danko. Zaujímavosťou novostavby podľa neho je, že objekt bude využívať povrchovú vodu, ktorá sa bude odvádzať do vstavaných retenčných nádrží.

(zdroj: TASR)

Na dokončenie interiéru a jeho vybavenie by potrebovali ešte ďalších asi 600-tisíc eur. Danko predpokladá, že ak sa podarí uspieť vo výzvach vyhlásených v tomto roku, do záverečnej etapy by sa mohli pustiť o rok.

Mesto počíta, že na prízemí kaštieľa by mala byť zriadená knižnica s kaviarňou s výhľadom na mesto a tiež turistické informačné centrum. Na poschodí by mali vzniknúť reprezentačné priestory mesta a nad nimi bude zriadená stála expozícia a galéria, ktorá bude slúžiť na krátkodobé výstavy.