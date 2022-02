V obci s pohnutou minulosťou obnovili pamätník SNP aj vojnové hroby

Na obnovu získali peniaze z rezervy predsedu vlády.

KĽAK. V Kľaku v okrese Žarnovica, kde na konci druhej svetovej vojny fašisti zavraždili 84 ľudí, vynovili pamätník SNP a obnovili aj vojnové hroby. Obec na to získala ešte v roku 2020 z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 20-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Až vlani sme po druhom verejnom obstarávaní začali s opravami murovaného oplotenia pamätníka. Za pridelené financie sme urobili odvodnenie a drenáž obvodového múru, opravili steny oplotenia a betónové lemy oplotenia,“ uviedol pre TASR starosta Ľuboš Haring.

„Príspevku sme však veľmi radi, pretože malé obce ako my nemajú možnosť zo svojich rozpočtov realizovať takto náročné investičné akcie,“ pripomenul. „Myslíme si, že udržiavanie pamätných miest a kultúrnych pamiatok by malo byť bežnou vecou tak, ako je to vo vyspelých civilizovaných krajinách,“ dodal.

V uplynulom období sa miestnej samospráve napriek minimu financií v obecnom rozpočte podarilo zrekonštruovať budovu, ktorá v minulosti slúžila ako nocľaháreň pre vodičov SAD. „Vybudovali sme v nej dvojizbový obecný nájomný byt, ktorý sa nám podarilo aj úspešne prenajať,“ konštatoval starosta.

Tento rok by na základe výsledku hospodárenia obce a v prípade dobrej finančnej situácie chceli začať s realizáciou projektu opravy priestorov bývalej požiarnej zbrojnice. „Tento objekt chceme tiež prerobiť na byt,“ pripomenul Haring.

V tomto roku chcú pokračovať aj v začatej oprave miestnych komunikácií, zrealizovať opravu priestorov domu smútku a vytvoriť aj parkovacie miesta pre návštevníkov obce.