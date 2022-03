Strednú odbornú školu služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici čaká modernizácia

Škola dostane vzdelávacie centrum, ale aj športový areál.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Modernizácia školských priestorov a vytvorenie moderného a kreatívneho centra v priestoroch školy – InnoLabb je predmetom pripravenej rekonštrukcie Strednej odbornej školy služieb a lesníctva (SOŠ SaL) v Banskej Štiavnici.

„ Celkové predpokladané oprávnené výdavky projektu sú vo výške približne 3,727 milióna eur, pričom suma nie je finálna, nakoľko sa aktuálne uskutočňuje verejné obstarávanie," prezradila agentúre SITA Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)

Súčasťou rekončtrukcie bude aj športový areál

Plánovaný projekt vychádza zo spolupráce medzi BBSK a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Financovaný bude zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Konkrétne pôjde o zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy, výmenu palubovky v telocvični či výstavbu spojovacej chodby medzi školou a telocvičňou. V areáli školy bude vybudovaný multifunkčný športový areál a zmodernizované technologické vybavenie pre lesnícke odbory," pokračovala hovorkyňa.

Vznikne aj špičkové vzdelávacie centrum

„Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu bude vytvorenie kreatívneho centra - InnoLabb,“ objasnila Lenka Štepáneková s tým, že okrem modernizácie učebne vznikne aj ďalšia voľnočasová miestnosť vybavená modernými technológiami.

Cieľom pripravovanej obnovy je vybudovanie špičkového vzdelávacieho centra pre vyučovanie lesníckych odborov, ktorých náplňou je príprava absolventov pre ťažkú a náročnú prácu v lese a v lesnom hospodárstve.

„Pôjde o prípravu absolventov, ktorí budú ovládať prácu so zložitými strojmi a technológiami používanými pri ťažbe a spracovaní drevnej hmoty. Takouto prácou môže byť napríklad nastavovanie, obsluha a údržba ťažkých špeciálnych mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve," upresnila Štepáneková.

Zároveň vzniknú podmienky pre celoživotné vzdelávanie. Ďalšia aktivita je zameraná na revitalizáciu športových a voľnočasových zón pre žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov.

Práce chcú ukončiť na jar budúceho roka

Rekonštrukcia by sa mala začať v máji 2022 a projekt by mal byť ukončený v prvom štvrťroku 2023. Chod a prevádzku školy by rekonštrukčné práce nemali ovplyvniť.

Strednú odbornú školu služieb a lesníctva v aktuálnom školskom roku navštevuje približne 300 žiakov. Priemerný ročný počet absolventov školy je približne 60 až 70. Absolventi sa po ukončení štúdia bezproblémovo uplatňujú na trhu práce vo svojom odbore.