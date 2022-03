Kúpalisko v Žiari nad Hronom dostane novú tvár

Do bufetu sa dostanú aj návštevníci blízkeho parku.

ŽIAR NAD HRONOM. Revitalizáciu mestského plážového kúpaliska pripravuje samospráva v Žiari nad Hronom v spolupráci s architektom. Obnova by sa mala uskutočniť v budúcom volebnom období.

„Predmetom revitalizácie bude rekonštrukcia bazénov, dobudovanie detskej zóny či osadenie detských atrakcií. Počíta sa aj s rekonštrukciou šatní, technickým zabezpečením a vynovením bazénovej technológie," informovala radnica na svojej webovej stránke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si:

Prečítajte si: Križovatka pri mestskom parku sa zmení na okružnú Čítajte

Do prvotnej štúdie dal projektant všetky možnosti, ktoré by sa v rámci revitalizácie mohli na kúpalisku urobiť.

Vynovené budú šatne, aj sociálne zariadenia

„Určite vieme, že počítajú s toboganom a pribudnú aj detské vodné atrakcie. Ďalšie úpravy zrealizujú podľa finančných možností,“ popísala projektová manažérka mesta Ľudmila Paššáková.

Revitalizácia sa nebude týkať iba samotného bazéna, ale aj areálu kúpaliska. Rekonštruovať budú šatne, miestnosti na predaj vstupeniek aj sociálnych zariadení.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Najväčší kryt v Banskej Bystrici je pod Urpínom. Nie je pre obyvateľov Čítajte

„Tie síce v nedávnej dobe už rekonštruovali, ale niektoré veci už dnes nie sú funkčné alebo nespĺňajú potrebné štandardy," pokračovala projektová manažérka.

„Čiastočnou rekonštrukciou by mal prejsť aj bufet, ktorý bude upravený tak, aby do neho mohli vojsť aj návštevníci parku z druhej strany bez toho, aby vstúpili do areálu kúpaliska,“ priblížila Paššáková.

Voda vydrží dlhšie teplá

V areáli zachovajú aj plážový bar a detský bazén. Hlavný bazén sa roky nemenil, každoročne dostal pred sezónou len základnú údržbu.

Návrh je, na celý bazén natiahnuť fóliu. Bude to dobré na údržbu a nebude potrebné každoročne bazén natierať. Chcú optimalizovať aj hĺbka bazéna.

„Dôležité však je, aby nedochádzalo k úniku vody. Tým pádom dosiahneme to, že keď budeme vodu v bazéne vyhrievať, udrží sa dlhšie teplá,“ dodala Paššáková a objasnila, že nová technológia by mala vyhrievaním zvýšiť teplotu vody o dva stupne Celzia.