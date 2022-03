V Zechenterovom dome by mal vzniknúť Európsky literárny dom

Myšlienka vychádza zo skúseností zo zahraničia.

KREMNICA. V Zechenterovom dome v Kremnici by mal vzniknúť Európsky literárny dom. Myšlienku občianskeho združenia Mona Sentimental na budúce využitie tejto národnej kultúrnej pamiatky prijatím deklaratívneho súhlasného stanoviska odobrili i poslanci mesta.

Európsky literárny dom Zechenter by mal byť v budúcnosti rezidenčným domom pre prekladateľov a spisovateľov zo Slovenska i zahraničia.

"Prvoradými hosťami budú prekladatelia z celého sveta, ktorí majú záujem prekladať slovenskú literatúru. Okrem nich by sme chceli vítať aj slovenských spisovateľov a prekladateľov zahraničnej literatúry do slovenského jazyka," priblížila štatutárna zástupkyňa OZ Mona Sentimental Renáta Deáková.

Myšlienka literárneho domu vychádza zo skúseností s podobnými projektmi zo zahraničia, na Slovensku by išlo o prvý projekt svojho druhu. "Kremnica je ideálne miesto na takýto tvorivý pobyt. Je to miesto s históriou, no pritom je to pokojné mesto, čo je pre prácu tvorcov veľmi dôležité," poznamenala Deáková.

Ako dodala, projekt podporuje viacero významných osobností slovenského kultúrneho života a záštitu nad ním prevzala herečka Magda Vášáryová.

Samospráva Kremnice v Zechenterovom dome pôvodne plánovala vybudovať nájomné byty. Po nesúhlasnej petícii, ktorú iniciovalo OZ SOS Kremnica, a diskusii s verejnosťou mesto deklarovalo, že je otvorené využiť budovu i na iné účely. Myšlienku vytvorenia literárneho domu mestské zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo na svojom marcovom zasadnutí.

Ako uviedol primátor Kremnice Alexander Ferenčík, v rámci obnovy Zechenterovho domu sa v uplynulých dvoch rokoch vykonala sanácia spodnej časti objektu. V najbližšom období bude vypracovaná projektová dokumentácia na jeho rekonštrukciu, mesto na ňu využije prostriedky z ministerstva financií určené na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Samotné rekonštrukčné práce by sa podľa primátora mohli začať ešte tento rok.

Zechenterov dom sa nachádza v širšom centre Kremnice a nevyužívaný je od roku 2008. Najstaršia zmienka o tomto objekte pochádza z roku 1506, keď bol jeho majiteľom ešte kremnický richtár Sebastian Ungefüg. Súčasťou areálu je botanická záhrada, ktorú založil najznámejší obyvateľ domu, lekár, publicista a prírodovedec Zechenter-Laskomerský.