Prenájmom centra sa mestu uvoľní viac ako osemstotisíc eur ročne

Mestu ubudnú náklady na jeho prevádzku.

ŽIAR NAD HRONOM. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom schválili prenájom centra zhodnocovania odpadov (CZO). Ako na sociálnej sieti informuje primátor mesta Peter Antal, prenájom centra pre žiarsku spoločnosť Technické služby, ktorej majiteľom je žilinská spoločnosť T+T, je pre samosprávu výhodným obchodom.

Mesto o svoj majetok neprichádza, proces zhodnocovania odpadov sa začne vďaka riadeniu expertov na odpady zo spoločnosti T+T rozvíjať a mestu sa uvoľní ročne 820-tisíc eur.

„Samotný príjem z prenájmu bude 70-tisíc eur ročne, no predovšetkým nám ubudnú náklady na prevádzku centra, ktoré v roku 2021 tvorili 750-tisíc eur,“ objasnil primátor s tým, že snáď najväčším benefitom je zámer spoločnosti T+T investovať tak, aby odpad z mesta už nekončil na skládke, ale aby sa energeticky zhodnocoval.

Okrem recyklovanej časti, ktorá sa získa z komunálneho odpadu, to bude výroba energie. „Ďalší veľký partner mesta, spoločnosť Veolia Utilities, ktorá v priemyselnom parku vyrába teplo pre obyvateľov Žiaru nad Hronom, nedávno predstavila investíciu do technológie, ktorou bude vyrábať tepelnú energiu pre domácnosti práve z odpadov zhodnocovaných v tomto centre,“ konkretizoval Antal a dodal, že by to mala byť otázka niekoľkých rokov.

Projekt Centra zhodnocovania odpadov vybudovalo mesto Žiar nad Hronom za takmer 20 miliónov eur, 18,5 miliónov eur financovalo z eurofondov.

„Po rôznych problémoch sa v novom závode na zhodnocovanie odpadov začalo pracovať v roku 2017. V roku 2022 sme úspešne ukončili päťročné monitorovacie obdobie činnosti projektu,“ popísal primátor.