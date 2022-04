V kaštieli pribudli repliky historických schodísk

Obnova žarnovického kaštieľa pokračuje.

ŽARNOVICA. Historický kaštieľ, ktorý stojí na skale nad Žarnovicou, je v súčasnosti jedinou lokalitou Pohronskej hradnej cesty, ktorá nie je verejnosti sprístupnená.

Na zmene tohto statusu sa však intenzívne pracuje. Pomohla k tomu aj ukončená tretia etapa celkovej obnovy Horného kaštieľa, ktorá pozostávala z vybudovania replík historických schodísk v interiéri kaštieľa.

Kaštieľ predstavuje objekt z prelomu 15. a 16. storočia, postavili ho pravdepodobne na staršom základe opevneného hradu. Jeho história úzko súvisí s neďalekým hradom Revište, ktorý vlastnil rod Dóciovcov. Tí dali vybudovať aj samotný kaštieľ ako ich nové sídlo.

V roku 1647 Žarnovicu prepadli Turci. Mesto podpálili a vtedajšieho hradného pána Žigmunda Dóciho, nachádzajúceho sa v kaštieli, popravili a jeho manželku Eufrozínu odviedli do otroctva. Kaštieľ potom menil majiteľov i svoje využitie a postupne chátral.

V roku 2016 zanedbaný objekt získalo do vlastníctva mesto Žarnovica, ktoré ho odkúpilo od súkromného vlastníka za 140-tisíc eur a rozhodlo sa postupne investovať do jeho obnovy. „Nedalo sa viac prizerať na to, ako sa nám pred očami rozsýpa kus našej histórie,“ poznamenal primátor Žarnovice Kamil Danko.

Do záchrany kaštieľa mesto doteraz investovalo viac ako 540-tisíc eur. „V prvých dvoch etapách sa nám podarilo opraviť a doplniť poškodené omietky, doplniť štukovú výzdobu, natrieť fasádu, osadiť nové okenné výplne. Okrem toho sme vytvorili nový otvor pre vchodové dvere, vybudovali sa inžinierske siete s prípojkami na plyn, vodu, kanalizáciu a opravili sme tiež časť oporných múrov,“ zhrnul.

Obnovu financujú z externých zdrojov aj z vlastného rozpočtu. „Do budúcna tu plánujeme umiestniť stálu historickú expozíciu, ktorá návštevníkom priblíži dejiny mesta a okolia, reprezentačné a obradné priestory, knižnicu. V exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň,“ povedal Danko.

Počas tretej etapy sa mesto zameralo na obnovu schodísk v interiéri budovy, ktoré uľahčia prístup do jednotlivých podlaží. Vďaka tomu bude môcť mesto postupne pristúpiť k rekonštrukcii vnútorných priestorov.

Na tretiu etapu počas prvých troch tohtoročných mesiacov dalo mesto zo svojho rozpočtu viac ako 10-tisíc eur.

„Projekt sumou 18-tisíc eur podporilo aj ministerstvo kultúry. Tiež naň prispela Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, príspevok predstavuje 25-tisíc eur,“ objasnila marketingová manažérka Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, všetky práce sa diali pod dohľadom pamiatkarov.

Pohronská hradná cesta prepája 16 hradných a pevnostných lokalít pozdĺž rieky Hron od Hronského Beňadiku až po Zvolen. Kaštiele sú jej súčasťou len dva, okrem žarnovického je to Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom.