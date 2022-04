Na sanácie po povodni použili z rezervy premiéra 147-tisíc eur

Ľudia postihnutí povodňou dostali aj jednorazovú pomoc.

RUDNO NAD HRONOM. Takmer rok po ničivej povodni, ktorá sa na jar 2021 prehnala Rudnom nad Hronom v okrese Žarnovica, sa podarilo zrealizovať všetky verejné stavby a opravy, dôležité pre život v obci. Samospráva na to použila peniaze z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Z 200-tisíc eur, ktoré sme mali na tento účel k dispozícii, sme použili 147-tisíc,“ povedal pre TASR starosta Marián Šurjanský pri príležitosti stredajšej návštevy predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) v obci. „Opravili sme zničené cesty, mostné konštrukcie a obnovili odvody z dvorov,“ doplnil.

Okrem toho získali ekonomicky neaktívni obyvatelia obce postihnutí povodňou aj jednorazovú finančnú výpomoc vo výške takmer 252-tisíc eur od ministerstva vnútra. Podľa starostu získalo ešte niekoľko ekonomicky aktívnych obyvateľov dediny z rezervy premiéra ďalších 89-tisíc eur. Obyvatelia Rudna nad Hronom žiadali finančnú kompenzáciu najmä pre poškodené rodinné domy, garáže či príjazdové cesty.

Premiér spoločne so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Michalom Kičom pri návšteve Rudna nad Hronom predstavil aj reformu krajinného plánovania, ktorú envirorezort predloží do medzirezortného pripomienkového konania. „Ak by dnes samosprávy mali fungujúce krajinné plány, predišlo by sa mnohým povodniam a tragickým udalostiam,“ skonštatoval Kiča.

Návrh zákona počíta s využitím odborných dokumentov – tzv. krajinných plánov, ktoré prispejú k protipovodňovým opatreniam a opatreniam na prevenciu pred suchom a úbytkom biodiverzity. Budú záväzným podkladom pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a ostatných dokumentov s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu. Reforma je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prívalová povodeň zasiahla obec Rudno nad Hronom 17. mája 2021, keď výdatné dažde spôsobili pretrhnutie vodozádržnej hrádze nachádzajúcej sa nad obcou. Prívalová vlna si vyžiadala život jednej osoby a spôsobila rozsiahle materiálne škody. Na ich odstraňovaní sa podieľali desiatky hasičov, dobrovoľných hasičov i armáda.