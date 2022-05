V Kremnických Baniach vzniknú nové pracovné miesta

Investícia si vyžiada milióny eur.

KREMNICKÉ BANE. V Kremnických Baniach vznikne 40 nových pracovných miest. Zbrojárska spoločnosť Grand Power, ktorá sa zaoberá výrobou zbraní, plánuje výstavbu nového závodu. Firma plánuje preinvestovať počas troch rokov zhruba 18 miliónov eur.

Ako spoločnosť uviedla pre agentúru SITA, stavebné úpravy do nového závodu si vyžiadajú približne tri milióny eur. Zvyšných 15 miliónov eur pôjde do technológií. Nová fabrika by mala byť hight tech automatizovaná, pracoviská budú robotizované.

Banskobystrická spoločnosť Grand Power pôsobí na slovenskom trhu 20 rokov. Vyrába viacero modelov pištolí. Mesačne opustí závod v Slovenskej Ľupči tisícky kusov zbraní.

Deväťdesiat percent výrobkov je určených na vývoz do USA. V súčasnosti zamestnáva firma 130 ľudí. Zakladateľom a majiteľom spoločnosti je Jaroslav Kuracina.