V základnej škole začali cvičiť psov pre záchranu topiacich sa v tajchoch

V pláne majú aj kurzy záchrany.

ŠTIAVNICKÉ BANE. Nácvik psov na záchranu ľudských životov na štiavnických tajchoch a vodných tokoch v Banskej Štiavnici a okolí začali realizovať v Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. "Ide o novofundlandské psy, ktoré sú vyšľachtené na záchranu topiacich sa ľudí," povedal TASR riaditeľ školy Pavol Michal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nácvik prebieha reálne v tajchu, kde sa imituje topenie človeka. "Figurant ako aj pes majú na sebe záchranárske vesty, pri čom pes ťahá za sebou záchrannú bójku, ktorej by sa mal topiaci sa človek chytiť," priblížil nácvik Michal. Pre možné oživovanie majú pri výcviku k dispozícii aj tréningový defibrilátor. Škola má pre výcvik aj pracovníka a kynológa.

"Náš kynológ má okrem toho na starosti aj ďalšieho psa, nemeckého ovčiaka, ktorý je cvičený na vyhľadávanie detí v teréne či v lese," pokračoval ďalej o aktivitách riaditeľ školy. "Aj tomuto výcviku sa venujeme spolu so žiakmi," dodal.

Škola plánuje ešte v tomto roku začať pre pedagógov kurzy záchrany v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. "Chceli by sme byť takto pripravení aj na skutočné záchranárske zásahy, a to ako zložka dobrovoľných hasičov," priblížil ďalej Michal.

Pomoc so záchranárskymi psami by vedeli poskytovať na tajchoch aj v zime, napríklad pri prelomení ľadu, alebo pri záchrane životov pri podujatiach otužilcov.

Najnovšou iniciatívou školy je aj návrh pre správcu tajchov, aby na búdky, ktoré sú ich súčasťou, umiestnili záchranné kolesá spolu s inštrukciami, čo robiť pri zachraňovaní topiaceho sa.