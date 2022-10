Železnice Slovenskej republiky pripravujú modernizáciu úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa

Modernizácia bude stáť 42,8 milióna eur.

ŽIAR NAD HRONOM - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú modernizovať jednokoľajnú desaťkilometrovú trať z Hronského Beňadika do Novej Bane za 42,8 milióna eur.

Ide o súčasť významného železničného spojenia Bratislavy so Zvolenom a s Banskou Bystricou v rámci transeurópskej dopravnej siete. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) zrýchlenie spojenia je relevantný cieľ, cestovanie sa skráti o 35 percent.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Trať je na konci životnosti. Modernizácia skráti cestovný čas o 5 minút na 9 minút, zníži náklady na údržbu a zvýši bezpečnosť,“ informoval na sociálnej sieti ÚHP. Vlaky už nebudú musieť pre zlý technický stav spomaľovať na niektorých úsekoch na 30 kilometrov za hodinu, ale prejdú celý úsek rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu, na ktorú je trať prispôsobená. „Projekt je pravdepodobne spoločensky návratný, no pre metodické chyby v štúdii to nevieme ukázať. Napríklad nie je jasný výpočet investičných a prevádzkových výdavkov pred a po modernizácii a ráta sa s časovou úsporou aj na úsekoch mimo modernizácie, čo nie je správne,“ upozornila inštitúcia.

ÚHP odporúča pokračovať v príprave modernizácie trate Hronský Beňadik - Nová Baňa, no pred vyhlásením verejného obstarávania treba preukázať návratnosť projektu aktualizáciou štúdie, ktorá je chybná. Od ŽSR jednu poriadnu analytici nedávno videli, kvalitne spracovanú internými kapacitami, keď hodnotili modernizáciu trate z Devínskej Novej Vsi do Rakúska.

Podľa ÚHP tiež treba preveriť možnosť obnovenia výhybne Tekovská Breznica, je mimo prevádzky a ŽSR chcú odstrániť koľajisko. „Jej obnova by zvýšila návratnosť projektu a priniesla benefity ako kratšie prestoje vlakov a menšie meškania,“ tvrdí inštitúcia. Zároveň odporúča pripravovať nové štúdie na ucelené traťové úseky. „V tomto prípade by išlo o úsek Levice - Zvolen, ktorého súčasťou je aj posudzovaná trať. Vytvorením komplexnej štúdie by sa ľahšie hľadalo lepšie technické riešenie a pre jednotlivé úseky by sa jasnejšie stanovili ciele,“ dodal ÚHP.