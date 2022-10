Vodný raj zatiaľ funguje bez obmedzení

Obec zvažuje úsporné opatrenia.

VYHNE. Vodný raj v obci Vyhne zatiaľ funguje bez obmedzení. Samospráva však zvažuje, že v obecnom akvaparku zavedie v súvislosti s výrazným zvýšením cien za elektrickú energiu úsporné opatrenia.

"Momentálne sa prepočítavajú všetky nákladové položky. Dávame robiť prepočty, čo by to urobilo, keby sme mali otvorené len štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu," priblížil starosta obce Ervín Családi. Konkrétne opatrenia by mali byť prijaté na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Akvapark vo Vyhniach otvorili v roku 2007, obec ho vybudovala približne za 180 miliónov slovenských korún. Väčšinu financií získala z fondov Európskej únie, zvyšok hradila z úveru, ktorý dodnes spláca.

V zmluvných podmienkach je stanovené, že obec musí počas doby splácania úveru v akvaparku zamestnávať desať ľudí. Aby nedošlo k prepúšťaniu, chce samospráva jeho fungovanie počas energetickej krízy udržať aspoň v obmedzenom režime, priblížil starosta.

Vo Vodnom raji Vyhne je mimo letnej sezóny v prevádzke vnútorný výplavový bazén s vodnými atrakciami a celoročným výplavom do exteriéru. Akvapark využíva termálnu vodu, ktorá má v bazénoch teplotu približne 36 stupňov Celzia. Súčasťou areálu sú tiež wellness centrum či bowling.