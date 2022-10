Gymnazisti v Žiari nad Hronom majú nové športoviská za 300-tisíc eur

Viac ako 400 študentov už môže športovať na nových plochách.

ŽIAR NAD HRONOM. Pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom majú nové športoviská. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) investoval do výstavby športového areálu viac ako 225-tisíc eur, spolu s rekonštrukciou školského dvora presiahli tohtoročné investície župy len v tejto škole sumu 300-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trávnatú plochu so zvyškami asfaltu, ktorá nebola vhodná na športové aktivity, nahradili v areáli Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom nové moderné športoviská. Viac ako štyristo gymnazistov tak už môže využívať atletický ovál, doskočisko pre skok do diaľky na konci dráhy, multifunkčné ihrisko aj basketbalové ihrisko.

„Šport je životný štýl, je to spôsob, ako tráviť voľný čas, má nezastupiteľný výchovný potenciál, zoceľuje, buduje priateľstvá, otvára svet. Preto verím, že investície vložené do výstavby nášho areálu, boli dobre použité. Prinesú úžitok všetkým, ktorí budú hracie plochy využívať. Zrealizovaním výstavby bolo vytvorené prostredie pre užitočnú aktivitu, na priateľské stretnutia, na otvorený ľudský dialóg. Je to priestor dôležitý nielen pre našu školu, ale aj pre komunitu mesta a blízkeho okolia,“ povedala riaditeľka školy Dana Paálová.

Ihrisko budú v čase vyučovania prednostne využívať študenti gymnázia, prípadne iných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Pre verejnosť budú športoviská prístupné v stanovených hodinách, škola tiež vyjde v ústrety mestskému športovému klubu pre tréningy i súťaže.

Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou.