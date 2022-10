Oprava R1 pri Obci Trnavá Hora si vyžiada čiastočnú uzáveru

NDS vyzýva vodičov, aby dodržiavali obmedzenia.

BANSKÁ BYSTRICA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty R1 pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom.

Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. Stavebné práce sa budú realizovať v kilometroch 130,040 až 131,380 v pravom jazdnom páse v pomalom pruhu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenie sa týka obdobia od nedele 23. októbra od 12:00 hod. do štvrtka 27. októbra do 18:00 hod. Vedenie dopravy bude v ľavom jazdnom pruhu. NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.

„Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti,“ vyzýva NDS motoristov.