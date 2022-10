Proti súčasnému primátorovi v Žiari nad Hronom sa postavila jediná kandidátka

Proti nemu kandiduje Petra Mazúrová.

Komunálne voľby a voľby do VÚC sa konajú v sobotu 29. októbra.

ŽIAR NAD HRONOM. Post primátora v Žiari nad Hronom chce obhájiť súčasný primátor mesta Peter Antal a proti nemu kandiduje Petra Mazúrová, ktorá pracuje ako účtovníčka.

Obidvaja sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí kandidáti. Ako radnica informovala na svojej webovej stránke, Antal sa o primátorský post uchádza štvrtýkrát.

„Mesto eviduje 48 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. V prvom volebnom obvode je deväť kandidátov, v druhom volebnom obvode 14, v treťom volebnom obvode deväť, v štvrtom volebnom obvode šesť a v piatom volebnom obvode 10,“ uviedla samospráva s tým, že nezávislých je 33 kandidátov a straníckych 15. Voliči si z nich v sobotňajších voľbách vyberú 19 poslancov. Mesto Žiar nad Hronom malo ku dňu 18. júlu tohto roka 17 284 obyvateľov.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.

