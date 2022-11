Hrad Šášov obnovujú

S prácami nezasahujú do pravej podoby hradu.

ŽIAR NAD HRONOM. Zrúcaniny hradu Šášov v Šášovskom Podhradí - mestskej časti Žiaru nad Hronom, sú v súčasnosti významne obnovované.

Ako hronskožiarska radnica informuje na svojich webových stránkach, zmeny súvisiace s prácami nezasahujú do pravej podoby a štruktúry hradu. V tomto roku na hrade zorganizovali aj niekoľko úspešných podujatí a dve ešte čakajú na návštevníkov.

„V uplynulom období sa opätovne pracovalo na strážnej veži, kde sa podarilo ukončiť prvotnú fázu obnovy. Práce tiež prebiehali na východnom paláci. Ten sa pomaly dostáva do stavu, že v ňom bude možné realizovať aktivity a menšie podujatia aj v zimných mesiacoch,“ popísal predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič.

Druhýkrát sa tiež realizovali aj práce na severnom paláci, kde obnovovali priečku medzi pekárňou a pivničným skladom. Taktiež sa pracovalo na oprave muriva v pivničnom sklade pri hradnej kuchyni.

„V súčasnosti triedia materiál, ktorý bol z horného hradu vyhadzovaný počas archeologického výskumu v 80. rokoch. Ide o sutinu a kameň, ktorý bude v prípade potreby vynášaný naspäť na hrad,“ objasnil predseda, ktorý dodáva, že ak pôjde všetko podľa plánu, v roku 2023 by na rad mala prísť obnova klenby strážnej veže na úrovni prvého nadzemného podlažia.

„Obnova múrov v priestore Čitárne Richarda Kafku má už finálnu podobu, takže do leta nasledujúceho roku by sme chceli urobiť pár úprav, ktorými bude naplnené jeho plánované využitie. Pár zásadných zmien, aj keď možno menej viditeľných, by sa malo realizovať aj v priestore, ktorý dostal názov Sála kráľovnej Barbory,“ doplnil Uhrovič s tým, že práce by mali prebiehať aj v severnom paláci a na barbakane.

Do konca roka 2022 sa ešte môžu návštevníci tešiť na dve akcie. Prednášku o kráľovnej Barbore Celjskej, manželke cisára Žigmunda Luxemburského, bude mať 3. decembra historička a autorka monografie o tejto panovníčke Daniela Dvořáková. Posledným podujatím bude v tomto roku Večer želaní, ktorý sa bude konať 30. decembra. Počas tejto akcie návštevníci napíšu svoje želania, následne ich spália a popol sa rozsype po hradnom brale.