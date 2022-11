Mesto Banská Štiavnica nesúhlasí s novým grafikonom vlakovej dopravy

Železničná spoločnosť Slovensko prispôsobuje jazdy vlakov zvýšenému záujmu turistov.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banskoštiavnická samospráva nesúhlasí s novým grafikonom, ktorý bude od 11. decembra platiť na trati Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava.

Ako radnica informuje, tento grafikon zásadne mení rozsah a charakter vlakovej dopravy. Vlaky na traťovom úseku Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica budú premávať v dvojhodinovom takte a to len počas nepracovných dní – v sobotu, nedeľu a sviatok a v období od 24. decembra 2022 do 8. januára 2023 a od 1. júla 2023 do 3. septembra 2023 denne. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ŽSSK) týmto reaguje na nízky dopyt po vlakovej doprave zo strany obyvateľov Banskej Štiavnice, a naopak, na zvýšený dopyt zo strany turistov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Samospráva mesta po konzultácii so starostami obcí, predstaviteľmi škôl, ako aj občanmi mesta Banská Štiavnica vyjadrila zásadný nesúhlas k predloženému návrhu cestovného poriadku, ktorý je v rozpore s požiadavkami a potrebami dopravných služieb pre občanov mesta Banská Štiavnica,“ uvádza radnica.

Primátorka mesta listom oslovila ŽSR, a. s., ŽSSK, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo financií SR, aby prijali také rozhodnutie, ktoré nebude zhoršovať životné podmienky obyvateľov celého okresu Banská Štiavnica a zároveň dostupnosť a postavenie Banskej Štiavnice ako lokality UNESCO.