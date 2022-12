Na Skalke sa na lyžiarsku sezónu pripravujú napriek vysokým cenám za energie

Je možné, že skipasy budú drahšie.

KREMNICA. Lyžiarske stredisko SkiSkalka pri Kremnici sa na tohtoročnú lyžiarsku sezónu pripravuje už niekoľko týždňov. So spustením vlekov rátajú i napriek vysokým cenám za energie, premietnuť sa to môže aj do ceny skipasov. Uviedol to za stredisko Patrik Králik.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Lyžiarske stredisko na Skalke elektrinu nakupuje za spotové ceny na burze. Najväčšie náklady predstavujú zasnežovanie a pohonné látky potrebné na úpravu lyžiarskych svahov. Stredisko nevylučuje, že zvýšené výdavky bude musieť premietnuť aj do ceny skipasov. Za prioritu však považuje to, aby bolo lyžovanie na Skalke cenovo prístupné.

Na blížiacu sa lyžiarsku sezónu sa na Skalke pripravujú už niekoľko týždňov. Počas leta vykonali viacero terénnych úprav, ktoré majú na svahoch znížiť potrebu snehu, ale aj zlepšiť prístup lyžiarov na zjazdovku. Aktuálne čakajú na vhodné podmienky na zasnežovanie. Od toho závisí aj termín spustenia vlekov.

"Zainvestovali sme do modernejšieho systému predaja lístkov a zakúpili sme aj nové turnikety. Pokročila aj stavba vyhliadky, takže pre ľudí tu budú prístupné toalety a občerstvenie. Pri pokladni umiestnime priestory pre požičovňu a lyžiarsku školu, s ktorou sme mali možnosť zabezpečiť nielen detský lanový vlek, ale aj lyžiarsky pás, ktorý je o niečo prístupnejší aj pre tých najmenších," priblížilo stredisko.

Prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska na Skalke je od konca roka 2021 spoločnosť Weill, ktorej stopercentným vlastníkom je majiteľ technologických a technických zariadení strediska. Predchádzajúcim prevádzkovateľom strediska bola spoločnosť CLD, s ktorou mesto po viac ako desaťročí zmluvu o prenájme pozemkov pod štvorsedačkovou lanovkou rozviazalo.