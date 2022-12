Kalváriu v Banskej Štiavnici zahalí tma, dôvodom sú ceny energií

Šetreniu sa nevyhne ani známa dominanta.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. To, o čo sa dlhé roky snaží občianske združenie Kalvársky fond, teraz z časti zmaria neúnosné ceny energií.

Šetrenie je aj v prípade jednej z najkrajších kalvárií v Európe nevyhnutné. Nočné nasvietenie, ktoré dávalo kalvárii v Banskej Štiavnici magickú podobu a vďaka nemu lákala svojím výzorom turistov aj za tmy, bude od nového roka pravdepodobne vypnuté.

S osvetľovaním kalvárie sa začalo prvýkrát pred ôsmimi rokmi a postupne boli rozsvecované všetky jej objekty. Najskôr to bol vrchný kostol, v roku 2019 už bolo osvetlených 10 objektov a minulý rok k nim pribudol Stredný kostol – Sväté schody.

„Určite chceme, aby bola kalvária osvetlená cez celý advent, vianočné sviatky a na Nový rok. Vyzerá to tak, že do Veľkej noci budeme svietiť menej, možno vôbec. Na jednej strane je nám to ľúto, lebo je to veľmi pekné, na druhej strane si uvedomujeme, že nič nie je zadarmo,“ povedal Martin Macharik, predseda Kalvárskeho fondu.