Projekt zipline dráhy na Skalke sa zatiaľ odkladá

Súčasný primátor sa chce zamerať viac na samotné mesto.

KREMNICA. Projekt zipline dráhy na Skalke, ktorý vlani sumou 150 000 eur podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), mesto Kremnica zatiaľ realizovať neplánuje. Informoval o tom primátor mesta Martin Novodomec.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Vzhľadom na to, že podmienky financovania boli nastavené 50 na 50, to v súčasnosti nevidím reálne," skonštatoval primátor. Ako dodal, kraj na projekt vyčlenil 150 000 eur, zvyšok by mala financovať samospráva. Predpokladané náklady na realizáciu projektu mesto odhadlo približne na 320 000 eur.

Viac ako kilometer dlhá zipline dráha, čo jazda na oceľovom lane zavesenom ponad údolie, mala na Skalke podľa návrhu predchádzajúceho vedenia mesta viesť z Kremnickej skaly cez údolie až po ferratu na Skalke.

Súčasný primátor tvrdí, že pred projektom dvere nezatvára, v rámci rozvoja cestovného ruchu sa však chce zamerať viac na samotné mesto, čo však podľa jeho slov neznamená, že samospráva nebude investovať aj na Skalke.

"Skalka potrebuje nejakú víziu, potrebuje riešiť nielen parkovacie miesta, ale výhľadovo celý systém zjazdového a bežeckého lyžovania," dodal primátor s tým, že diskusii o budúcom rozvoji na Skalke sa chce venovať v tomto roku.