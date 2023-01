Hrozilo im, že budú maturovať neskôr a v iných školách. Vedenie mesta Kremnica pomohlo

Terajší štvrtáci budú zrejme poslední maturanti.

KREMNICA. Osud Súkromnej školy umeleckého priemyslu a Súkromného gymnázia v Kremnici je s najväčšou pravdepodobnosťou spečatený. Školy už ďalší školský rok zrejme neprežijú a momentálne vedenie mesta zachraňuje aspoň súčasných maturantov.

Poskytlo im na prezenčné vzdelávanie priestory v Mestskom kultúrnom stredisku.

Náklady na energie, ktoré bude potrebné zaplatiť však uhradí stále aktuálny zriaďovateľ oboch škôl Swedish Education Group.

Predsa sa na dva dni v týždni vrátia do "starej" školy

Práve pre štvrtákov, ktorých je dokopy 22, vznikla mimoriadne komplikovaná situácia, lebo štúdium by sa im buď predĺžilo, alebo by museli prejsť na iné školy. Tak to urobili aj študenti z nižších ročníkov.