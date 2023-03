V Novej Bani chcú vynoviť kino Vatra

Modernizácia by mala stáť viac ako 200 tisíc eur.

NOVÁ BAŇA. V Novej Bani by radi obnovili "ikonické" kino Vatra, ktoré prinášalo obyvateľom mesta po celé desaťročia filmy, koncerty, divadlá a zábavu všetkého druhu.

Náklady na modernizáciu a inováciu interiéru tohto objektu sú vyčíslené na 210.560 eur.

"Mesto podalo projekt na modernizáciu a inováciu kultúrneho domu, lebo pod takýmto názvom je kino vedené, v závere roka 2021," uviedol primátor Branislav Jaďuď.

Projekt zahŕňa modernizáciu kinosály a javiskovej techniky, nové ozvučenie, osvetlenie, rekonštrukciu vestibulu a šatne, bezbariérový prístup a vybavenie interiéru.

Podľa primátora mesto v nadväznosti na podanú žiadosť modernizácie interiéru pripravuje aj žiadosť na získanie finančných prostriedkov na modernizáciu exteriéru budovy za účelom rekonštrukcie strechy, výmeny okien, inštalácie fotovoltických panelov, úpravy okolia a podobne.

"Budova by prešla komplexnou rekonštrukciou a okrem funkcie kultúrneho zariadenia na kultúrno-spoločenské podujatia by sa stala aj komunitným centrom a dostupnou formou by sa obnovila projekcia filmov," doplnil.

Žiadosť na obnovu interiéru podalo mesto v novembri 2021 a stále čaká na rozhodnutie príslušného ministerstva. "Za uvedené obdobie všeobecne došlo k nárastu cien, čo bude prípad aj tejto podanej žiadosti a bude potrebná aktualizácia rozpočtu po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti," podotkol Jaďuď.

Objekt postavili v roku 1943 a prístavbu v roku 1973. V 70. rokoch 20. storočia sa tam začali premietať filmy. Premietanie pohltila digitalizácia, skončilo sa koncom roku 2012. So svojimi divákmi sa rozlúčilo premietnutím posledných dvoch filmov, ktoré sa nakrúcali v meste - Slané cukríky a Citová výchova jednej Dáše.