V Rudne nad Hronom nezvýšili ceny elektriny

Obci sa to podarilo ako jednej z mála.

RUDNO NAD HRONOM. K samosprávam, ktoré tento rok nemusia počítať so zvýšenými cenami elektriny, patrí obec Rudno nad Hronom. Od dodávateľa má totiž napevno zazmluvnenú cenu na roky 2022 a 2023.

Ako uviedol starosta Marián Šurjanský, tento rok zaplatia za odber elektriny tak ako vlani, asi 8500 eur. Obec má pritom približne desať odberných miest. Najväčšie spotreby sú vo verejnom osvetlení, na obecnom úrade, v materskej škole a na futbalovom štadióne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta sa však obáva, čo bude na konci tohto roka, keď budú robiť zmluvy na ďalšie obdobie. Dúfa však, že ceny energií sa po počiatočnom šoku znížia a ustália.

Obec by chcela v tomto roku získať zdroje na zberný dvor, ktorý aktuálne obyvateľom veľmi chýba. Z plánu obnovy by chcela zrekonštruovať aj obecnú budovu, do ktorej by umiestnila knižnicu a zriadiť v nej chcú aj priestor na ubytovanie svojich hostí.

V snahe udržať počty obyvateľov na aktuálnom čísle 550, vyčlenila samospráva aj vlastné pozemky na výstavbu 15 rodinných domov. Parcely sa nachádzajú v susedstve materskej školy.