Experti pôjdu aj do zhoreniska. Časť minerálov zostala po požiari v banskom múzeu

Vstup do Berggerichtu musí schváliť statik.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Skupina expertov zo slovenských a českých inštitúcií začala v utorok (28. 3.) s revíziou evakuovaných geologických zbierok z Berggerichtu, ktorý bol poškodený nedávnym veľkým požiarom.

Najskôr robia revíziu zachránených kusov

"Ako prvé prichádzajú na rad minerály, ktoré evakuovali priamo z vitrín vo výstavných sálach vyhorenej budovy. Experti zabezpečujú ich identifikáciu, zaradenie, etiketizáciu a v prípade poškodených minerálov ošetrenie a stabilizáciu vzoriek ochrannou tekutinou," uvádza SBM.

V prvý deň im pod rukami prešlo 200 až 300 geologických vzoriek. "Je to pre nás veľká pomoc a urýchlenie procesu. Skupina geológov nám bude pomáhať do piatka a my veríme, že dovtedy stihneme urobiť veľa," informuje SBM ďalej.

Českí kolegovia priniesli so sebou aj krabičky na ukladanie vzoriek, čo múzeu uľahčuje bezpečnejšie uloženie zbierok v archívnych zásuvkách.

Pôjdu aj do zhoreniska

Ďalšou dôležitou aktivitou bude podľa SBM záchrana vzoriek zo zásuviek, ktoré premokli pri hasení požiaru. "Expertov čaká ešte jeden tvrdý oriešok, a to záchrana minerálov zo zhoreniska v Berggerichte, momentálne sa čaká, kým úkon povolia statici," pripomína SBM.

Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.