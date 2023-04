Žiaci majú bicykle zakázané. Prvoradá je bezpečnosť, reaguje riaditeľ školy na kritiku

Cyklokoalícia tvrdí, že obavy sú zbytočné.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Občianske združenie Cyklokoalícia sa snaží o to, aby mohli študenti do každej slovenskej školy prísť na bicykli.

Predovšetkým kvôli pohybovej aktivite a aktuálnym enviromentálnym dopadom. Niektoré školy však tejto myšlienke naklonené nie sú.

Chýbajú cyklochodníky

Napríklad na Základnej škole Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici žiaci do školy na bicykloch chodiť nemôžu.

„Banská Štiavnica je v horskom teréne, sú tu úzke uličky, nie sú tu chodníky pre cyklistov. My sme v takej lokalite, kde je obtiažny prístup. Preto máme v školskom poriadku, že do školy žiak nemôže prísť na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach,“ vysvetľuje riaditeľ základnej školy Ján Maruniak s tým, že keď je to potrebné, vie udeliť aj výnimku.

Dan Kollár prezident Cyklokoalície, ktorá presadzuje presuny detí do škôl na bicykloch, však hovorí o zbytočnom probléme a obavy sú podľa neho niekedy neopodstatnené.