Na Skalke chcú opraviť parkoviská, mesto plánuje kúpiť nový autobus

Peniaze našli v rezervnom fonde.

KREMNICA. Problematickú situáciu s parkovaním a dopravou na Skalke chce mesto Kremnica riešiť úpravou existujúcich parkovacích plôch či nákupom nového autobusu pre kyvadlovú dopravu. Na tieto účely samospráva vyčlenila finančné prostriedky z rezervného fondu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Martin Novodomec.

Parkovanie v horskom stredisku Skalka býva problematické najmä počas zimných mesiacov, keď sú tamojšie kapacity nepostačujúce. Riešenie parkovacej politiky v stredisku nie je podľa samosprávy jednoduché, a to najmä pre komplikovanú dopravnú situáciu či vysokú nadmorskú výšku strediska.

"Kapacitne si však musíme povedať, čo chceme. Či chceme zväčšovať objem, alebo chceme optimalizovať to, čo tam je, a hľadať iné spôsoby," skonštatoval Novodomec.

Ako dodal, v rámci zlepšenia situácie sa samospráva v prvom kroku rozhodla zrekonštruovať už existujúce parkovacie plochy v stredisku a riešiť problematickú križovatku, na ktorej dochádza k dopravným kolíziám najčastejšie.

"V čase, keď sa vytvorili v stredovej časti parkoviská, sa vybagrovali a neurobili sa nejaké terénne úpravy. To chceme teraz zrealizovať, aby sa tam ľudia cítili ako v stredisku a nie ako na lúke," uviedol primátor.

Samospráva tiež plánuje vybudovať prístup k tamojším ihriskám, ktoré by počas najväčšieho náporu mohli slúžiť na núdzové parkovanie. Hovoriť chcú i s Banskobystrickou regionálnou správou ciest o posilnení údržby cesty počas zimnej sezóny.

Situáciu s parkovaním v horskom stredisku by podľa mesta mohlo zlepšiť aj posilnenie kyvadlovej dopravy. V súčasnosti na Skalku počas zimy premáva jeden ranný autobusový spoj a mesto dlhodobo prevádzkuje kyvadlovú dopravu s využitím minibusu. Ten je však podľa samosprávy kapacitne nedostačujúci, zakúpiť by preto chceli väčší, 30-miestny autobus.

"Je to jedna z vecí, ktorá by mohla odbremeniť parkovanie, ale na druhej strane to pomôže aj občanom mesta," skonštatoval Novodomec s tým, že využívať by ho mohli napríklad školy. Mestský minibus totiž podľa jeho slov kapacitne nepostačuje ani pre jednu celú školskú triedu.

Horské stredisko Skalka sa nachádza na úpätí hrebeňa Kremnických vrchov v nadmorskej výške viac ako 1000 metrov nad morom. Lokalita má dlhoročnú tradíciu v zjazdovom i bežeckom lyžovaní, v letnej sezóne zas láka turistov či cyklistov.

V blízkosti Skalky v roku 2017 otvorili prvé ferratové trasy vrátane visutého lanového mosta s dĺžkou viac ako 78 metrov. Ďalšie ferraty, ktorých súčasťou je i presklená vyhliadka, boli sprevádzkované v roku 2020.