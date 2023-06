Na čistiarni chcú postaviť fotovoltickú elektráreň

Vyhlásili súťaž na dodávateľa.

NOVÁ BAŇA. V Novej Bani pripravili projekt na vybudovanie fotovoltickej elektrárne na čistiarni odpadových vôd. Ako pre agentúru SITA uviedla projektová manažérka kancelárie primátora mesta Lenka Šubová, aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa zariadenia, pričom odhadovaná výška nákladov predstavuje 17-tisíc eur.

V prípade úspešnosti podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý by mal pokryť 95 percent nákladov, sa realizácia a uvedenie do prevádzky musí uskutočniť do konca tohto roka.



„Zámerom projektu je dosiahnuť menšiu spotrebu energie prostredníctvom vybudovania fotovoltickej elektrárne na čistiarni odpadových vôd, kde premeníme energiu zo slnka na elektrickú energiu pri kanalizácii Tajch,“ objasnila projektová manažérka s tým, že fotovoltická elektráreň dokáže výrazne znížiť mestu energetickú závislosť premietnutú v nákladoch.



Na návratnosť tejto investície vplýva množstvo faktorov, najdôležitejšie sú cena elektrárne, cena nakupovanej elektriny, ročná spotreba i reálna spotreba. „Toto fotovoltické riešenie energetickej nezávislosti predstavuje prínos pre naše mesto v dlhodobom časovom horizonte v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, do ktorej sa chceme zapojiť,“ doplnila Šubová.