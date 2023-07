Začínajú s rekonštrukciou cesty cez mesto, semafory zosynchronizujú

Rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenia.

ŽIAR NAD HRONOM. Slovenská správa ciest začína v Žiari s rekonštrukciou takmer šesť kilometrov dlhého úsek cesty I/9 od kruhového objazdu pri obci Lovčica-Trubín po križovatku s cestou v obci Ladomerská Vieska.

Obnovou tak prejde celý hlavný dopravný ťah naprieč mestom. Práce by sa mali začať do konca júla, potrvajú do apríla budúceho roka.

"Z obhliadky úseku vyplynula potreba výmeny obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s následným položením nových jej konštrukčných vrstiev a rekonštrukcia existujúcich mostov na trase. Lokálne dôjde ku kompletnej rekonštrukcii, respektíve výmene konštrukčných vrstiev. V miestach autobusových zálivov bude pod ložnú vrstvu uložená výstužná oceľová sieť," priblížil hovorca správy ciest Martin Guzi.

Kompletnou rekonštrukciou prejdú aj všetky priechody pre chodcov a svetelné signalizácie. Semafory zosynchronizujú tak, aby bol možný súvislý prejazd na „zelenú vlnu“, čo má prispieť k plynulosti premávky.

Okrem rekonštrukcie nevyhovujúcej únosnosti vozovky plánujú vyčistiť odvodnenie komunikácie, na celej dĺžke trasy vymeniť kanalizačné poklopy, doplniť osvetlenia priechodu pre chodcov či vymeniť a opraviť existujúce obrubníky.

Na všetkých existujúcich autobusových nástupištiach vymenia obrubníky za bezbariérové.

Dopravné obmedzenia

„Priechody pre chodcov sú navrhnuté s vodiacim pásom. Všetky priechody sú s úpravou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Priechod bude riadne označený, osvetlený a zvýraznený. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným pásom, čo zabezpečí prechod pre nevidiacich,“ vysvetlil Jaroslav Bahno z oddelenia infraštruktúry žiarskeho mestského úradu.

„Súčasťou bude aj varovný pás vyhotovený studeným plastom zo strany chodníka z asfaltového betónu. Všetky priechody pre chodcov budú osvetlené, navrhnuté je nové LED osvetlenie,“ doplnil Bahno.

Projekt zahŕňa aj opravu mosta ponad Hron a mosta cez podchod pre peších. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je viac ako šesť miliónov eur, na financovanie chcú cestári využiť aj európske zdroje.

Rekonštrukcia hlavného ťahu si v meste vyžiada i dopravné obmedzenia.

"Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu zriadením čiastočnej uzávierky cesty I/9. Regulovaná bude zvislým a vodorovným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie v etapách podľa zvoleného pracovného postupu zhotoviteľa stavby," doplnil Guzi.