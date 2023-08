FOTO: Kremnica sa stala centrom európskeho humoru, Zlatého gunára dostala Kronerová

Do uličky slávnych nosov pribudol reliéf Mariána Geišberga.

KREMNICA. Priaznivci humoru nasmerovali tento víkend svoje kroky do baníckeho mesta Kremnica, ktoré je od 25. augusta centrom dobrej zábavy. V poradí 43. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy prebieha pod heslom Sloboda tvorí humor a humor tvorí slobodu.

V programovej ponuke počas troch dní do nedele 27. augusta je viac ako 70 vystúpení umelcov z celého sveta.

Prezidentkou Akadémie humoru je tento rok popredná slovenská herečka Jana Oľhová.

"Už som bola raz patrónkou, nevedela som presne, čo to znamená, to je ako zodpovednosť nad niečím. Čo sa týka slova prezidentka, tak prezidentku máme, takže nerada by som jej robila nejakú zvláštnu konkurenciu, mne to tak nevonia," povedala pre TASR.

"Prezidentka humoru, to ako by som mala vládnuť humoru. Vraví sa, že humor je vážna vec. Oceňujem ľudí, ktorí majú zmysel pre humor, čím som staršia, tým viac si to uvedomujem, že je najdôležitejšie udržať si nielen dobrú náladu, mať zmysel pre humor, aj keď je ťažko," poznamenala.

Zlatý gunár pre Zuzanu Kronerovú

Úspech na festivale mal český súbor La Putyka, bratislavské divadlá Astorka Korzo '90 s komédiou Láska. Prsty. Salman Rushdie a divadlo GUnaGU, ktoré sa predstavilo s dvoma inscenáciami Riaditeľky zemegule a HUPS!.

Po druhom predstavení dostala ocenenie Zlatý gunár herečka Zuzana Kronerová za celoživotný prínos humoru a divadlu, ktorú jej odovzdal premiér Ľudovít Ódor.

"Veľmi milé ocenenie, pretože Kremnické gagy sú môjmu srdcu veľmi blízke, rada 'gágam' každý rok, hrala som tu už mnohokrát, aj som bola prezidentkou. Milujem tento krásny festival a nech nám vydrží ďalšie roky, jeho zakladatelia boli veľmi odvážni, keď to založili. Klobúk dole pred nimi a pred celým festivalom. Humor je soľou života, vyzerá to ako vzletná fráza, ale naozaj mne osobne humor veľmi pomáha žiť," dodala Kronerová.

Marián Geišberg v uličke slávnych nosov

Do uličky slávnych nosov pribudol reliéf herca a humoristu Mariána Geišberga. Slávnostne ho odhalili v sobotu popoludní.

Marián Geišberg bol podľa organizátorov podujatia dlhoročným účastníkom Kremnických gagov a súčasne aj inšpiráciou pri téme aktuálneho ročníka festivalu, ktorou je sloboda a motto Sloboda tvorí humor a humor tvorí slobodu.

"Bol stelesneným slobodného človeka, v umení aj v životných postojoch," povedal producent Kremnických gagov Pavol Kelley. Osobnosť Geišberga si festival humoru a satiry v Kremnici pripomenul v sobotu na poludnie aj spomienkovým programom Zlaté časy.

Ulička slávnych nosov ako súčasť Kremnických gagov vznikla s cieľom uctiť si úspešných slovenských humoristov, za myšlienkou jej vzniku stoja Stano Radič a Roman Vykysalý.

Prvým v uličke bol v roku 2004 nos Júliusa Satinského, neskôr pribudli reliéfy desiatok osobností hereckej a humoristickej scény, medzi nimi i Stano Radič, Jaroslav Filip, Jozef Kroner, Magda Paveleková či Stano Dančiak. Vlani v uličke pribudol reliéf Milana Lasicu.