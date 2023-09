Kaštieľ plánujú komplexne zrekonštruovať z plánu obnovy

Mesto na obnovu nemá.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ŽIAR NAD HRONOM. Komplexnú rekonštrukciu kaštieľa v Žiari nad Hronom chce zrealizovať mesto, pokiaľ sa mu podarí získať financovanie z plánu obnovy. Agentúru SITA o zámere informoval hovorca mesta Martin Baláž s tým, že vopred obstarávajú dodávateľa na rekonštrukciu kaštieľa ako súčasť projektu, na ktorý samospráva podala žiadosť o dotáciu. Podľa vyhlásenej súťaže je celková predpokladaná hodnota prác takmer 3,22 milióna eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„V prípade, že by sme boli úspešní a dotácia nám bola schválená, plánujeme urobiť komplexnú rekonštrukciu kaštieľa,“ objasnil hovorca a dodal, že bez externých zdrojov mesto nie je schopné obnovu kaštieľa zrealizovať.

Stavebné práce majú podľa súťažných podmienok obsahovať hlavne odstránenie príčin poškodzovania fasád a vlhnutia murív, opravu a doplnenie dažďových zvodov a žľabov, úpravy strešnej krytiny, opravu striech na vežičkách, opravu fasád a ďalšie práce. Ide o pamiatkovo chránenú budovu, preto všetky stavebné práce budú podliehať kontrole krajského pamiatkového úradu. Záujemcovia o realizáciu môžu ponuky posielať do 9. októbra.

Kaštieľ je v majetku mesta od októbra 2018, keď ho samospráva kúpila od súkromného vlastníka. „Zrenovovali sme časť interiéru, do ktorého sme umiestnili Galériu Júliusa Považana, Pamätnú izbu Štefana Moysesa, Archeologickú a etnografickú expozíciu mesta a vytvorili reprezentačnú sieň mesta. V kaštieli má niekoľko hudobných kabinetov aj ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej,“ popísal Baláž, podľa ktorého po prípadnej obnove by účel využitia kaštieľa ostal rovnaký. „Pravdepodobne ho rozšírime o komunitné a kreatívne centrum, ktoré by sme tu radi zriadili,“ doplnil hovorca.

Renesančno-barokový kaštieľ dal okolo roku 1631 postaviť arcibiskup Peter Pázmáň. Kaštieľ dlho slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. Od roku 1851 tu pôsobil a v roku 1869 aj zomrel Štefan Moyzes. Mesto Žiar nad Hronom sa stalo oficiálne vlastníkom kaštieľa v októbri 2018. V bezprostrednej blízkosti kaštieľa sa nachádza rozľahlý starobylý park, v ktorom dominujú stáročné lipy a nachádza sa tu pomník Štefana Moyzesa.