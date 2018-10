Kozák vymenoval hráčov, ktorí po zápase s Českom porušili večierku (minúta po minúte)

Hovoril aj o Miroslavovi Stochovi.

18. okt 2018 o 0:00 (aktualizované 18. okt 2018 o 12:57) Igor Dopirák

video //www.sme.sk/vp/37107/

BRATISLAVA. Ján Kozák na štvrtkovej tlačovej konferencii vysvetlil, prečo sa rozhodol rezignovať na funkciu trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.

Hlavným dôvodom bolo porušenie štatútu reprezentanta a životosprávy v prípade siedmich hráčov.

Vymenoval celú sedmičku

Kozák uviedol, že po sobotňajšej prehre s Českom 1:2 v Lige národov nemohol zaspať. Duel si pozrel hneď dvakrát, potom šiel za hráčmi na izby.

"V tom som si všimol, ako sedem hráčov iba prichádza na hotel. Bola to pre mňa facka," začal Kozák.

Povinnosti reprezentanta: dodržiavanie pokynov trénera a členov realizačného tímu,

dodržiavanie časového harmonogramu stanoveného hlavným trénerom,

dodržiavanie zásad správnej výživy a životosprávy,

dodržiavanie procedúr spojených s cieľom regenerácie a rehabilitácie.

Išlo o brankárov Martina Dúbravku a Michala Šullu, obrancov Milana Škriniara, Ľubomíra Šatku a Norberta Gyömbéra a stredopoliarov Stanislava Lobotku a Vladimíra Weissa.

Spomenutá sedmička bude môcť ďalej reprezentovať, ale v nasledujúcom kvalifikačnom cykle im nebude pridelená finančná odmena.

"Financie budú presunuté na Nadáciu SFZ a Nadáciu internacionálov," uviedol Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu.

Nahnevala ho Lobotkova reakcia

Kozák chcel od spomenutých hráčov počuť vysvetlenie, prečo porušili večierku. "Dúbravka mi povedal, že má náročné obdobie v Newcastli," uviedol už bývalý reprezentačný tréner.

Weiss povedal, že nevie, prečo do baru šiel.

Najviac Kozáka nahneval Stanislav Lobotka. "Povedal mi, že má v Celte Vigo nahustený program a nemal čas sa odreagovať. Na to som mu povedal, že v klube si to nedovolí a v reprezentácii áno," ozrejmil Kozák.

Nepotešila ho ani Lobotkova reakcia pre médiá. "Tréneri prichádzajú a odchádzajú," mal uviesť mladý záložník.

Mal tri možnosti

Kozák uviedol, že mal iba tri možnosti, ako sa zachovať. Prvou bolo, že sa mohol tváriť, že nič nevidel. Ak by média porušenie večierky odhalili, mohol sa tváriť, že o tom nevedel.

"Toto však nie je môj štýl," uviedol Kozák.

Budúci týždeň by malo byť známe meno nového trénera.

Druhou možnosťou bolo, že už ani jedného z nich do reprezentácie nepovolá. "Mohol som to spraviť? Sú tam štyria hráči, ktorých slovenský futbal potrebuje - Dúbravka, Škriniar, Lobotka, Weiss," povedal tréner.

"Preto som sa rozhodol, že ukončím svoje pôsobenie pri reprezentácii," dodal.

Kováčikovi najprv nechcel povedať, prečo sa rozhodol rezignovať, pretože by ho to ranilo. "Pri rozlúčke sme si aj poplakali," doplnil Kozák.

Pri Stochovi spomenul alkohol

Bývalý reprezentačný tréner sa vrátil aj k Miroslavovi Stochovi. Súčasný hráč Slavie Praha bol naposledy v nominácii na majstrovstvá Európy 2016 vo Francúzsku.

Po šampionáte sa Kozák vyjadril, že pokiaľ budem reprezentačným trénerom, Stocha nenominuje.

"Mal som v tíme človeka, ktorý nebol spokojný s tým, že nehrával. Myslel si, že patrí do základnej zostavy, ale mne v nej viac pasovali iní hráči," začal Kozák.

Potvrdil, že konflikt so Stochom mal v lietadle pri prílete z Francúzska na Slovensko.

"Už na letisku vedel, že je zle. Alkohol totiž z neho vyprchal," naznačil Kozák. Bývalý kouč Slovenska doplnil, že to bol už minimálne tretí prípad, v ktorom ho Stoch sklamal.

Preferuje Tarkoviča

Kozák rezignoval v nedeľu 14. októbra. Jeho nástupca by mal byť známy už budúci týždeň. "V pondelok zasadne mimoriadny Výkonný výbor SFZ, na ktorom prerokujeme predložené návrhy," uviedol Kováčik.

Najväčšími favoritmi podľa médií sú Adrián Guľa a dvojica českých trénerov Pavel Hapal a Pavel Vrba. Kozák tomu nerozumie: "Prečo iba jeden Slovák?"

Štefan Tarkovič, dočasný tréner Slovenska. (zdroj: TASR)

Bývalý kouč preferuje na uvoľnený post svojho doterajšieho asistenta Štefana Tarkoviča. "Bol so mnou celý čas pri reprezentácii, pozná tím, jeho tvorbu," reagoval.

Podľa neho sa však Tarkovič novým trénerom reprezentácie nestane. "Prezident aj tak urobí niečo iné. Hoci dva dni nebudeme kamarátmi, potom bude dobre," zažartoval Kozák.

Galis: Po príchode na Slovensko cítia voľnosť

K odchodu Kozák sa vyjadril aj Dušan Galis, bývalý tréner slovenskej reprezentácie a súčasný poslanec Smer-SD.

Ten mal skúsenosti s tlakom manažérov, ktorí chceli dostať do reprezentácie svojich hráčov, aby tak zvýšili ich cenu pre zahraničné kluby.

"Tlaky boli, sú a aj budú. Samozrejme, že niektorí manažéri tlačili, aby niektorí hráči hrali a zvýšili tým ich cenu," uviedol.

“ Ale ak mali hráči s trénerom dohodnuté nejaké pravidlá, mali ich dodržať. „ Dušan Galis, bývalý tréner

Galis ako tréner reprezentácie týmto tlakom odolával. "Povedal som im, že o tom, kto bude hrať, budem rozhodovať ja a realizačný tím," vysvetlil.

Skúsenosti mal aj s tým, že niektorí hráči pozývali vybraných novinárov na dovolenky, aby o nich písali dobre. "Potom písali, že Galis je zlý, lebo ich nenominoval," tvrdil.

Galisovi sa podľa vlastných slov tiež párkrát stalo, že hráči prišli neskôr, ako mali. Ako tréner reprezentácie to riešil pokutami.

Hráči v zahraničných kluboch sú podľa neho pod veľkým tlakom a pravidlá neporušia, lebo sa boja vyhodenia, no po príchode na Slovensko môžu cítiť väčšiu slobodu.

"Ale ak mali hráči s trénerom dohodnuté nejaké pravidlá, mali ich dodržať," uzavrel Galis.

Dušan Galis. (zdroj: TASR)

Tlačovku bývalého trénera reprezentácie sme sledovali m inútu po minúte

12:24 - Minútu po minúte sme ukončili, ďakujeme za pozornosť.

12:23 - "Ak prídete do Košíc, hoci tam už nič nie je, rád sa s vami porozprávam," uzavrel vtipne Kozák. "Ale už ako dôchodca," dodal.

12:16 - Kozák hovorí aj o novinárovi denníka Šport. "Je to potkan," vraví o ňom. "Ak by som nezastavil hráčov, tak ho pôjdu zbiť," vraví.

Je to novinár, ktorý kritizoval hráčov v deň domáceho kvalifikačného zápasu proti Anglicku. "Nemal by pre vás byť vzorom," doplnil.

12:12 - Kozák sa prihovára k novinárom. "Priznajte si vnútorne, čo ste si mysleli. Že tu budem tri mesiace a pôjdem späť do Košíc," vraví. "Vydržal som dosť dlho," poznamenal.

12:10 - Kozák opäť spomína MŠK Žilina. Vraj chce vedenie klubu dosadiť svojich ľudí do všetkých reprezentácií.

Kováčik s ním nesúhlasí.

12:05 - Podľa Kozáka by sa mal novým trénerom reprezentácie stať jeho doterajší asistent Štefan Tarkovič. "Prezident aj tak urobí niečo iné, nebudeme kamarátmi dva dni, ale potom bude dobre," vtipkuje Kozák.

Smeje sa aj Kováčik.

12:02 - Kozák novinárov žiada o väčšiu objektivitu. "My skončíme druhí v skupine a je kritika, dvadsaťjednotka skončí tretia, a panuje spokojnosť," vraví.

12:00 - Nový tréner má byť známy budúci týždeň. "V pondelok zasadne mimoriadny Výkonný výbor, prerokujeme predložené návrhy," vraví Kováčik.

11:58 - Kozák hovorí aj o MŠK Žilina. Vraví o piatich hráčov, ktorí z klubu odišli, no v nových nehrávajú. Vraj ich mal podľa médií nominovať, aby im pomohol v kluboch.

"Ale ja tu nie som od toho," vraví Kozák.

“ Myslíte si, že tie peniaze, ktoré som dostával, neboli pre mňa zaujímavé? Ale vyhodnotil som, že pre futbal bude lepšie, ak odídem. „ Ján Kozák

11:55 - Kozák opäť hovorí o Škriniarovi. "Vzal som ich viacerých, aby ovoňali atmosféru seniorského tímu. Zrazu si všímam, že by mohol skutočne pomôcť. Tak som ho vzal na ME," opisuje Kozák.

Hovorí, že Škriniar počas pôsobenia v Sampdorii Janov uvažoval o hosťovaní, keďže často nebol ani na súpiske.

"Dal som ho do niektorých zápasov na ME a po nich už bol v základnej zostave Sampdorie," vraví tréner.

11:50 - "Zanechávam pevné mužstvo so skvelými vzťahmi," uviedol Kozák.

Podľa neho nie je férové, že novinári už navrhli mená potenciálnych trénerov. Naráža na trojicu Pavel Hapal, Pavel Vrba a Adrián Guľa. "Iba jeden Slovák?," pýta sa novinárov.

Vyčíta im, že nespomenuli Štefana Tarkoviča. "Bol pri reprezentácii o dva dni dlhšie ako ja. Bol pri tvorbe tohto tímu, a vy ho nespomeniete?," pokračuje.

11:48 - "Je to, ako by mi zobrali hračku. Futbal je pre mňa všetko," vraví Kozák. Hoci ho to bolí, situáciu vyhodnotil tak, že pre futbal bude lepšie, ak skončí.

"Myslíte si, že tie peniaze, ktoré som dostával, neboli pre mňa zaujímavé? Ale vyhodnotil som, že pre futbal bude lepšie, ak odídem," pokračuje.

11:46 - "Prichádzali mladí hráči, ktorých som veľmi chránil. Otvoril som im koridor, keď som prišiel za staršími hráčmi a povedal im, že títo mladíci vedia hrať a kvalitu príjmu," vraví Kozák na ďalšiu otázku.

"Mal som im dať zrejme pocítiť, že si ho musia zaslúžiť. Veľmi ľahko získali svoje miesto," vraví Kozák. "Napokon si dovolili, že starí boli na izbe a oni šli do baru," dodal.

11:43 - Kozák dostal otázku na Stocha. "Už na letisku vedel, čo sa deje. Alkohol totiž vyprchal," opisuje Kozák situáciu po návrate z ME 2016. Vraví, že to bol už minimálne tretí prípad.

Kozák sa vracia aj ku kauze vysokých lístkov. "Aj v AC Miláno rozhoduješ, aké budú ceny lístkov?," vravel tréner Kuckovi.

Dialo sa to v čase začiatku kvalifikácie na MS 2018.

11:42 - Ak títo siedmi hráči budú nominovaní, nebudú im vyplatené prémie. Uviedol to šéf SFZ Kováčik.

11:41 - "Nedalo sa odstúpiť až po zápase so Švédskom?," znie prvá otázka. "Mám ďalej pracovať s hráčmi, ktorí mi napľujú do tváre? Hoci sa mi prišli ospravedlniť, ale mali o tom premýšľať skôr," vysvetľuje Kozák.

11:40 - Nasledujú otázky novinárov.

11:37 - "Mal som tri možnosti, ako vyriešiť situáciu," vraví Kozák. "Mohol som urobiť to, že som ich nevidel. Že budem čušať. A keď vyjde na povrch pravda, poviem, že som to nevidel. To nebol môj štýl," vraví.

"Druhá možnosť bola, že ich všetkých siedmich vyhodím. Mohol som toto spraviť? Sú tam štyria hráči, ktorých slovenský futbal potrebuje. Neviem si predstaviť budúcnosť bez Dúbravku, Škriniara, Lobotku a Weissa," pokračuje Kozák.

"Preto som sa rozhodol, že ukončím svoje pôsobenie pri reprezentácii," doplnil Kozák. Kováčikovi nepovedal, čo sa stalo, lebo by ho ranil. "Aj sme si poplakali," vraví Kozák.

11:36 - "Išiel som s kamarátmi," vysvetlil Šatka trénerovi, prečo porušil večierku aj on.

11:35 - "Keby som mohol aj v reprezentácii robiť to, čo som kedysi robil s takýmito loptošmi," vraví Kozák.

11:33 - Kozák vraví, že svojou kritikou po zápase s Českom chcel motivovať mladých, aby zobrali viac zodpovednosti.

11:29 - Kozák tvrdí, že Dúbravka sa priznal. "Vravel, že má náročné obdobie v Newcastli," vraví Kozák.

Hráči, ktorí porušili večierku: Martin Dúbravka

Vladimír Weiss

Stanislav Lobotka

Milan Škriniar

Norbert Gyö mbér

Ľubomír Šatka

Michal Šulla

Weiss povedal, že nevie, prečo šiel do nočného klubu.

Lobotka vravel, že mal nahustený program a nemal čas sa odreagovať. "Takže v klube si to nedovolíš, ani v reprezentácii áno," povedal mu Kozák.

"Tréneri prichádzajú a odchádzajú," reagoval Lobotka o konci Kozáka. Trénera to sklamalo.

11:24 - Kozák tvrdí, že po zápase s Českom nespal, duel si dvakrát pozrel. Keď sa v noci šiel pozrieť na svojich zverencov, videl ich, ako len prichádzajú na hotel. "Bola to facka," vraví. "Chcel som od nich počuť, aby sa priznali," pokračuje Kozák.

Pred tréningom sa stretol s Hamšíkom a Škrtelom, zo situácie boli prekvapení aj oni.

"Dúbravka, Weiss, Lobotka, Škriniar, Gyömbér, Šatka, Šulla," označil siedmich, ktorí porušili večierku.

11:23 - "Taliansko vyhralo po roku, Nemecko sa trápi, Real Madrid nedal gól v štyroch zápasoch po sebe. Len my na Slovensku chceme, aby sme všetko vyhrávali," opisuje Kozák.

11:20 - "Neodišiel som na základe toho, že sme prehrali s Ukrajinou a Českom," vysvetľuje Kozák. Za hlúposti označuje to, že má byť starý a unavený.

"Nemôžem ovplyvniť, ak niektorý z hráčov nepodá optimálny výkon," pokračuje.

11:16 - "V reprezentácii sa neskúša, v nej už musia byť hráči, ktorí vedia hrať," vysvetľuje Kozák. Novinárom vyčíta, že zbytočne tlačili na zmeny.

Spomína, že v klube nehráva ani Hubočan, ani Hancko, no novinári žiadali, aby hral Hancko. "Lenže Hubočan má skúsenosti," opisuje.

Kozák pokračuje, že nikdy sa nenechal ovplyvniť agentmi, ktorí by tlačili, aby hrával ich hráč.

“ Mal som aj človeka, ktorý nebol spokojný s tým, že nehrával, lebo si myslel, že patrí do základnej zostavy. „ Ján Kozák o Miroslavovi Stochovi

11:14 - "Po neúspešnej kvalifikácii na MS 2018 chcelo skončiť viacero hráčov," tvrdí Kozák. Presvedčil ich však, aby pokračovali, no začal postupne omladzovať mužstvo.

11:13 - Kozák kritizuje aj novinárov. Spomenul, že v deň zápasu proti Anglicku sa objavil článok, v ktorom bol skritizovaný celý výber.

11:12 - Kozák vraví, že po ME bolo ťažké obdobie a nebolo ľahké ho ustáť. V tom čase totiž prišlo viacero káuz.

11:11 - "Mal som však aj človeka, ktorý nebol spokojný s tým, že nehrával, lebo si myslel, že patrí do základnej zostavy," spomína Kozák na Miroslava Stocha.

Po ME 2016 ho už do reprezentácie nepovolal.

11:10 - Kozák ďakuje hráčom ako Šesták či Jakubko, ktorí veľmi nehrávali, ale pomohli mladým hráčom získať skúsenosti.

11:07 - Kozák spomína na úplné začiatky pri reprezentácii. "Chlapci, prišiel plný štadión, musíme bojovať. Na to mi oni povedali, že síce je, ale 80 percent fanúšikov je hosťujúcich," spomína na domáci zápas proti Bosne a Hercegovine.

Kozák sa teší, že teraz zapĺňajú tribúny domáci fanúšikovia.

11:06 - "Dohodli sme sa na tejto tlačovej konferencii, lebo fanúšikovia si zaslúžia vedieť, prečo som sa tak rozhodol," pokračoval Kozák.

11:04 - "Skoro si ma rozplakal," reaguje Kozák. Ospravedlnil sa novinárom, že počas uplynulých dní nezdvíhal novinárom telefón. "Nechcel som narúšať prípravu na zápas proti Švédsku," vysvetlil.

11:02 - Na úvod Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, ďakuje Jánovi Kozákovi. "Obdobie s ním bolo veľmi zaujímavé, veľa som sa od neho naučil ako od človeka," vraví Kováčik.

"Prežili sme dobré i zlé obdobie, ale vždy sme z neho vyšli ako chlapi," doplnil.

11:00 - Začala sa tlačová konferencia.

Pred udalosťou (Ján Kozák ako tréner Slovenska)

Ján Kozák (64 r.) bol trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie od júla 2013. V nedeľu 14. októbra 2018, iba deň po domácej prehre 1:2 s Českom v Lige národov, sa rozhodol na vlastnú žiadosť odstúpiť.

Oficiálny dôvod Kozákovej rezignácie doteraz nie je známy.

"Povedal mi, že v tejto chvíli si nevie predstaviť, aby ďalej pokračoval vo funkcii trénera," uviedol v prvej reakcii Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu.

O dva dni neskôr Kozák v krátkej reakcii prezradil, že jeho odchod nesúvisí so vzťahmi s funkcionármi. "Keď príde správny čas, vyjadrím sa. Jednoducho sa stalo niečo, čo nebudem komentovať," vravel pre sport24.pluska.sk.

Kozák na trénerskej lavičke slovenskej reprezentácie absolvoval 54 stretnutí s bilanciou 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier, s celkovým skóre 80:48.

Stal sa prvým trénerom v histórii Slovenska, ktorý viedol reprezentáciu vo viac ako 50 zápasoch. Rekord dosiahol aj v počte výhier (29), dovtedajšie maximum držal Jozef Jankech s 18 víťazstvami.

Najväčším úspechom reprezentácie pod vedením Kozáka bol postup na majstrovstvá Európy 2016. Vo Francúzsku sa jeho zverenci dostali do osemfinále, v ňom vypadli po prehre s Nemeckom.

Miernym neúspechom sa skončila kvalifikácia na majstrovstvá sveta 2018. Hoci Slovensko v F-skupine obsadilo druhé miesto, bolo jediným mužstvom na druhej priečke zo všetkých skupín, ktoré sa neprebojovalo do baráže.

Naposledy sa Kozák predstavil v novovytvorenej Lige národov. V nej Slovensko prehralo na Ukrajine 0:1 a doma v Trnave s Českom 1:2.