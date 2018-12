Trnavohorský betlehem je výnimočný. Jeho autor si preň podrobne naštudoval celú Bibliu

Dielo autora Jozefa Turoňa si v obci aj po jeho smrti vážia a chránia.

25. dec 2018 o 12:20 Ivana Zigová

TRNAVÁ HORA. Pohyblivým vyrezávaným betlehemom sa už jedenásť rokov chvália v Trnavej Hore. V kultúrnom dome v časti obce Jalná má vlastnú expozíciu.

Naštudoval si celú Bibliu

Autorom diela s úctyhodnými rozmermi je dnes už nebohý Jozef Turoň (1942 – 2010). Do dediny sa priženil a založil si tam rodinu. Rezbárstvo nikdy neštudoval, no stalo sa jeho koníčkom na dlhé roky a zaujali ho práve biblické príbehy a život Ježiša Krista.

„Pohyblivých betlehemov s motívom Slovenska, takých je veľa, ale tento je podľa mojich vedomostí jediný, ktorého téma je spracovaná od narodenia Krista až po jeho ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Hoci autor bol jednoduchý človek, ktorý veľa nechodil do kostola, na relatívne malom priestore sa mu podarilo zhrnúť celú podstatu kresťanstva. Ani teológ by to lepšie neurobil,“ priblížil nám výnimočnosť trnavohorského betlehemu starosta obce Pavel Kravec.

Osobne sa mu najsilnejšou zdá časť, kde Ježiš učí odpúšťať. Obrazy zo života Krista dopĺňajú výjavy z bežného života ľudí, ich práca, starosti aj radosti.

„Jozef Turoň začínal s menším betlehemom a až neskôr sa to takto rozrástlo, mal to komplet premyslené. Keď som s ním debatoval, hovoril: Ja ti mám naštudovanú už celú Bibliu,“ zaspomínal si na autora Ján Slašťan, ktorý sa stal najčastejším sprievodcom návštevníkov obecnou expozíciou.

Figúrky sa hýbu, voda tečie

Celé dielo tvorí približne dvesto drevených postavičiek z mäkkého lipového dreva.

„Pozrite sa na tieto, sú iné ako ostatné, tie boli posledné, no zomrel skôr, ako ich stihol nalakovať. Nechali sme ich tak ako odkaz na jeho nedokončenú prácu,“ povedal dôchodca, ktorý každoročne ukáže dielo miestneho rezbára stovkám návštevníkov.

„Aj cez posledné prázdniny prišlo možno dvesto – tristo detí z neďalekého letného tábora a obdivovali ho. Raz sa jeden pán po prehliadke priznal, že on je autorom známeho Štiavnického betlehemu a že chcel vidieť, ako to robia iní,“ spomenul.

Keď je betlehem v pohybe, počuť jemné klepkanie aj zvonenie zvončeka.

„S mechanikou betlehemu pomohol Janko Truban, už dôchodca, ktorý ju spojazdnil a aj dnes ju chodieva udržiavať. Všimnite si tie skoordinované pohyby, tečúca voda poháňa mlynské koleso aj plní studňu.

„Samozrejme, voda tečie len vtedy, keď sa kúri, inak by nám to mohlo v zime zamrznúť,“ upozornil sprievodca.

Dojem dotvára maľované pozadie od miestnej obyvateľky – Aleny Pilnikovej.

Strecha kostolíka zo šišiek

Zaujmú ale predovšetkým drobné detaily. „Napríklad táto mariánska kaplnka pripomína tú na Starých Horách, kostolík je zase ako v erbe Jalnej. Tu je kôš plný rýb, a keď sa prizriete bližšie, zistíte, že sú skutočné – vysušené a nalakované,“ ukázal nám Ján Slašťan.

Medzi ľuďmi na zábave nájdete aj popíjajúceho muža. „Jozef Turoň tak hovoril, že to on tu sedí, lebo aj on si takto občas potrebuje štrngnúť,“ usmial sa náš sprievodca.

Sám najviac obdivuje trpezlivosť, s akou rezbár vytváral strechu kostola. Ako materiál mu poslúžili šišky. „Každý jeden lupienok pritom zvlášť nalepil a nalakoval,“ objasnil.

Trnavohorský betlehem si mohli nedávno prehliadnuť návštevníci obecných vianočných trhov, príležitostne ho obec sprístupňuje aj počas sviatkov. Treba sa však telefonicky vopred ohlásiť na obecnom úrade.